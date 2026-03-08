Qué significa que tu perro no pueda defecar durante días y cuándo acudir al veterinario

Más precisamente, este problema es definido como obstipación, donde tu mascota pierde la capacidad física de defecar por sí mismo.

perro, que significa, caca La falta de agua puede provocar este cuadro en tu mascota.

Existen diversas razones por las que un perro puede presentar este cuadro. Entre las más comunes se encuentran:

Falta de hidratación: el colon absorbe agua de las heces; si el perro no bebe lo suficiente, estas se endurecen.

Ingesta de cuerpos extraños: trozos de juguetes, huesos o piedras pueden causar una obstrucción parcial o total.

Sedentarismo: la falta de actividad física reduce el movimiento natural de los intestinos.

Dieta inadecuada: una alimentación pobre en fibra suele ser el detonante principal.

¿Cuándo acudir al veterinario?

No todos los casos de estreñimiento requieren una intervención de emergencia, pero el tiempo es un factor crítico. Como regla general, si tu mascota lleva más de 48 horas sin defecar, es momento de llamar a un profesional. Sin embargo, también debes prestar atención a estas señales: