Qué significa que tu perro no pueda defecar durante días y cuándo acudir al veterinario

Tener una mascota implica estar atento a cada detalle de su comportamiento, y sus hábitos de eliminación son uno de los mejores termómetros de su salud. Cuando un perro pasa más de dos días sin evacuar, la preocupación de los dueños aumenta legítimamente.
Pero, ¿qué significa realmente este signo clínico y en qué momento deja de ser un problema menor para convertirse en una urgencia?
Qué significa que tu perro no pueda defecar durante días
El estreñimiento, o constipación, ocurre cuando el tránsito intestinal se ralentiza, provocando que las heces se vuelvan duras, secas y difíciles de expulsar. Si bien puede parecer un tema pasajero, esto puede generar un problema grave en tu perro.
Más precisamente, este problema es definido como obstipación, donde tu mascota pierde la capacidad física de defecar por sí mismo.
Existen diversas razones por las que un perro puede presentar este cuadro. Entre las más comunes se encuentran:
- Falta de hidratación: el colon absorbe agua de las heces; si el perro no bebe lo suficiente, estas se endurecen.
- Ingesta de cuerpos extraños: trozos de juguetes, huesos o piedras pueden causar una obstrucción parcial o total.
- Sedentarismo: la falta de actividad física reduce el movimiento natural de los intestinos.
- Dieta inadecuada: una alimentación pobre en fibra suele ser el detonante principal.
¿Cuándo acudir al veterinario?
No todos los casos de estreñimiento requieren una intervención de emergencia, pero el tiempo es un factor crítico. Como regla general, si tu mascota lleva más de 48 horas sin defecar, es momento de llamar a un profesional. Sin embargo, también debes prestar atención a estas señales:
- Esfuerzo improductivo (Tenesmo): el animal intenta defecar repetidamente, gime de dolor o se encorva sin éxito.
- Presencia de sangre o mucosidad: pequeñas cantidades de líquido oscuro o sangre alrededor del ano.
- Vómitos y letargo: si el estreñimiento viene acompañado de náuseas, tu perro podría tener una obstrucción intestinal severa.
- Pérdida de apetito: un sistema digestivo bloqueado impide que el animal quiera seguir ingiriendo alimento.