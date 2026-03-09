Renunció a su cargo el juez Carlos Parma, de 70 años, y una carrera judicial que comenzó en los ´90.
Justicia de Mendoza
Renunció el juez penal de Menores Carlos Parma tras una larga carrera en el Poder Judicial
Carlos Parma dimitió de manera definitiva al cargo de camarista penal de Menores. Había sido juez de instrucción desde los '90
Carlos Parma, jurista y docente, dejó este lunes el cargo en el Tribunal Penal de Menores de Mendoza que completan los magistrados Eduardo Brandi y Claudia Vallejo.
El escrito de dimisión definitiva de Carlos Parma ingresó este lunes al Poder Ejecutivo y será aceptado por el gobernador Alfredo Cornejo.
Es doctor en Derecho en universidades nacionales de Córdoba y Buenos Aires.
En sus primeros años en el Poder Judicial, Carlos Parma fue titular del Noveno Juzgado de Instrucción y más tarde ascendió a camarista del fuero penal de Menores.
Noticia en desarrollo...