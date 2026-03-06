Las cartas ya están sobre la mesa. Este viernes por la mañana finalizaron casi todas las etapas del juicio por el crimen de Martín Salzmann (51), el dueño de un lubricentro en Guaymallén que fue baleado en un robo hace 3 años. Resta la parte más importante del proceso: la sentencia que definirá si su empleado, Ariel Colo Quarñolo (31), fue cómplice de los asesinos.
Para el fiscal, el empleado del lubricentro "se camufla como víctima pero es un victimario del crimen"
Este viernes se conocerá el veredicto en el juicio contra Ariel Quarñolo (31), acusado de participar del robo y crimen a su propio jefe en Guaymallén hace 3 años
Luego de una semana de juicio, este viernes se realizaron las conclusiones finales antes de escuchar el veredicto del jurado popular. El jefe de la Fiscalía de Homicidios, Fernando Guzzo, sostuvo su acusación contra el hombre como coautor de homicidio en ocasión de robo -mismo delito por el que ya fueron condenados los 4 ladrones-.
"Ariel Quarñolo se camufla con el ropaje de víctima cuando la prueba ha demostrado que fue un victimario", reiteró el fiscal. Apuntó que durante el robo "fue reducido y no ordenó disparar, pero porque todo esto era parte de su plan. Sabía que los integrantes de la banda llevaban armas de fuego cargadas".
También destacó que el acusado fue entrevistado por la Policía a pocos minutos de haber ocurrido el crimen pero "no volvió nunca más al lubricentro ni se contactó con nadie".
En sintonía, la querellante oficial Claudia Vélez aportó que "sin la información fundamenta que dio Ariel Quarñolo este robo no se hubiera llevado a cabo como se llevó".
En contraparte, el abogado defensor Fernando Peñaloza alegó que su cliente es inocente: "El único veredicto justo es el de no culpabilidad". Consideró que las pruebas son de "muy baja calidad", en especial la declaración de uno de los asesinos que el miércoles pasado dijo que Ariel Quarñolo fue el datero del robo: "Se quería ir, estaba nervioso. Vean los gestos durante su relato".
El crimen del dueño del lubricentro
El 16 de febrero de 2023, cerca de las 15, una banda de asaltantes ingresó al lubricentro Penta ubicado en calle Mitre, a metros del cruce con Mathus Hoyos, en Bermejo, Guaymallén. Los malvivientes estaban armados y tenían guantes en sus manos. Rápidamente redujeron a una joven y comenzaron a exigirle el dinero que estaba en una caja fuerte. Se dirigieron hasta el fondo del comercio que colinda con la casa familiar.
Martín Salzmann, el propietario del lugar, salió al patio interno alertado por los ruidos. Los delincuentes lo redujeron tras un golpe en la cabeza con una barreta y segundos después efectuaron un disparo que impactó en su hemitórax izquierdo. El hombre murió a los pocos segundos, delante de su propia hija.
Los autores del crimen huyeron con la caja fuerte que tenía una suma de dinero en dólares que el comerciante había comprado pocos días atrás ya que tenía planeadas unas vacaciones en Brasil junto con su hija, su pareja y sus padres -estos últimos ya lo estaban esperando en la frontera-. La teoría de la Fiscalía es que el empleado del lubricentro, Ariel Colo Quarñolo, fue quien brindó el dato sobre el dinero y el funcionamiento del local.
A fines del año pasado, en un juicio abreviado, fueron condenados los autores materiales del robo y crimen. Martín Pincho Falcón (36) recibió 23 años y medio de cárcel, Polo Palacios y Zurdo Romero fueron condenados a 22 años y medio, y Brian Cubito Garro (28) a 15 años y medio.