Un bebé de 1 año fue asesinado a balazos por un hombre armado en una barbería de la zona sur de la ciudad de Rosario. El crimen ocurrió en un comercio de la calle Melincué al 6100, en el barrio Roque Sáenz Peña, donde el sospechoso, un joven de 25 años, fue retenido por un gendarme hasta la llegada de la Policía.
Conmoción por el crimen de un bebé de un año: recibió un disparo en la cabeza
El terrible crimen sucedió en una barbería, donde dos personas discutieron y uno de ellas, tras dejar el lugar, regreso armado
Por circunstancias que son motivo de investigación, el tiroteo se habría desarrollado como consecuencia de una discusión entre dos personas, uno de los protagonistas se retiró y regresó junto a otros dos cómplices.
Un motociclista, identificado como Marco Antonio Kevin P., que se bajó del rodado, abrió fuego contra el lugar e hirió de bala al menor, al tiempo que fue arrestado por personal del Comando Radioeléctrico.
El bebé fue derivado de emergencia a un hospital zonal, donde los médicos constataron su deceso, al tiempo que se incautó un arma calibre 32 en la escena del crimen.
Crimen y horror: una víctima inocente
En el interior del local se encontraba el pequeño de un año, quien recibió un impacto de bala en la zona del cráneo. A pesar de los esfuerzos desesperados por trasladarlo de urgencia al Hospital de Niños de Rosario, los médicos confirmaron su fallecimiento poco después de su ingreso.
“No hay palabras para describir esto. Una discusión por un corte de pelo o una diferencia menor terminó con la vida de una criatura”, señalaron fuentes vinculadas a la investigación.
Investigación en curso
La zona permanece custodiada por las fuerzas federales y provinciales. El fiscal a cargo de la unidad de Homicidios Dolosos ya solicitó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y la toma de testimonios clave para identificar al tirador, quien se dio a la fuga inmediatamente después del ataque.
Este crimen del bebé vuelve a poner bajo la lupa la vulnerabilidad de los civiles en una ciudad donde el uso de armas de fuego parece ser la primera y única respuesta ante cualquier conflicto cotidiano.