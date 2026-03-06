Conmoción por el crimen de un bebé de un año: recibió un disparo en la cabeza

El bebé fue derivado de emergencia a un hospital zonal, donde los médicos constataron su deceso, al tiempo que se incautó un arma calibre 32 en la escena del crimen.

crimen-rosario-bebe2

Crimen y horror: una víctima inocente

En el interior del local se encontraba el pequeño de un año, quien recibió un impacto de bala en la zona del cráneo. A pesar de los esfuerzos desesperados por trasladarlo de urgencia al Hospital de Niños de Rosario, los médicos confirmaron su fallecimiento poco después de su ingreso.

“No hay palabras para describir esto. Una discusión por un corte de pelo o una diferencia menor terminó con la vida de una criatura”, señalaron fuentes vinculadas a la investigación.

crimen-rosario-bebe3

Investigación en curso

La zona permanece custodiada por las fuerzas federales y provinciales. El fiscal a cargo de la unidad de Homicidios Dolosos ya solicitó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y la toma de testimonios clave para identificar al tirador, quien se dio a la fuga inmediatamente después del ataque.

Este crimen del bebé vuelve a poner bajo la lupa la vulnerabilidad de los civiles en una ciudad donde el uso de armas de fuego parece ser la primera y única respuesta ante cualquier conflicto cotidiano.

crimen-rosario-bebe