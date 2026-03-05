Un impactante crimen conmocionó al barrio porteño de Caballito y al ámbito universitario argentino. El miércoles pasado, David Walter Aguirre, un reconocido docente de 55 años vinculado a la Universidad de Buenos Aires (UBA), fue hallado sin vida en su departamento.
El crimen de un docente de la UBA y la sospecha de un viudo negro
Los investigadores tienen una primera hipótesis sobre el crimen de David Aguirre (55) ocurrido en Caballito
El crimen fue descubierto por un empleado y colaborador que ingresó con sus propias llaves al inmueble, que la víctima utilizaba también como oficina administrativa. David Aguirre yacía en el piso, maniatado con precintos en las muñecas y con un trapo en la boca.
La víctima era un profesional con más de 26 años de trayectoria en la docencia. Actualmente se desempeñaba como director de la carrera de Administración en la Universidad de Flores (UFLO) desde 2018, y dictaba la materia Planeamiento a Largo Plazo en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, en la sede Avellaneda.
El móvil del crimen en Caballito
En el lugar del crimen no se observaron signos de ingreso forzado en el departamento del primer piso, ni desorden evidente que sugiriera un robo violento tradicional. Este detalle clave orientó rápidamente la pesquisa hacia el círculo íntimo de la víctima.
Fuentes policiales y judiciales confirmaron que el caso fue caratulado como homicidio. La División Homicidios de la Policía de Buenos Aires comenzó a revisar cámaras de seguridad del edificio y la zona, además de analizar dispositivos electrónicos para reconstruir las últimas horas del docente.
La principal hipótesis del crimen apunta a la intervención de un “viudo negro”. Esta modalidad delictiva implica que una persona seduce a la víctima —generalmente mediante encuentros románticos o sexuales— para luego atacarla, robarle o, en casos extremos, asesinarla.
Según trascendidos periodísticos, David Aguirre habría pasado la noche previa con un hombre, quien habría ingresado al departamento con su consentimiento. La ausencia de violencia en la entrada refuerza esta línea: el autor del crimen no necesitó forzar la puerta, sino que fue invitado. Aunque aún no se determinó la causa exacta de la muerte —pendiente de la autopsia—, los golpes y la inmovilización sugieren un ataque premeditado.