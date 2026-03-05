El crimen de un docente de la UBA y la sospecha de un viudo negro

david aguirre crimen 3 El docente que fue víctima del crimen en Caballito.

El móvil del crimen en Caballito

En el lugar del crimen no se observaron signos de ingreso forzado en el departamento del primer piso, ni desorden evidente que sugiriera un robo violento tradicional. Este detalle clave orientó rápidamente la pesquisa hacia el círculo íntimo de la víctima.

Fuentes policiales y judiciales confirmaron que el caso fue caratulado como homicidio. La División Homicidios de la Policía de Buenos Aires comenzó a revisar cámaras de seguridad del edificio y la zona, además de analizar dispositivos electrónicos para reconstruir las últimas horas del docente.

david aguirre crimen ¿El crimen fue cometido por un viudo negro?

La principal hipótesis del crimen apunta a la intervención de un “viudo negro”. Esta modalidad delictiva implica que una persona seduce a la víctima —generalmente mediante encuentros románticos o sexuales— para luego atacarla, robarle o, en casos extremos, asesinarla.

Según trascendidos periodísticos, David Aguirre habría pasado la noche previa con un hombre, quien habría ingresado al departamento con su consentimiento. La ausencia de violencia en la entrada refuerza esta línea: el autor del crimen no necesitó forzar la puerta, sino que fue invitado. Aunque aún no se determinó la causa exacta de la muerte —pendiente de la autopsia—, los golpes y la inmovilización sugieren un ataque premeditado.