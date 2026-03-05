La Policía hizo 16 allanamientos en Las Heras para desbaratar a una banda de delincuentes

En el operativo también está presente el fiscal de robos y Hurtos Galdo Andreoni para garantizar el procedimiento y para otorgar nuevas medidas en el lugar en caso de ser necesario.

Allanamientos para dar con una banda peligrosa

Rus sostuvo que la investigación comenzó por varios robos cometidos en esa zona de Las Heras cometidos por una banda en la que operan al menos 5 personas, pero no descartan que haya más vinculados.

allanamientos las heras banda ladrones armas drogas policia 3 Los allanamientos se hicieron luego de varias denuncias por robos en la zona de Acceso Norte y Manuel A. Sáez, de Las Heras.

"Son denuncias por varios robos a una fábrica de la zona, quienes realizaron varias denuncias, y gracias a las cámaras y a la investigación se pudo dar con quienes serían los 5 principales sospechosos de la banda que son los que vinimos a buscar", expresó la ministra de Seguridad.

Destacó que gracias al trabajo de personal de Investigaciones pudieron identificar a los involucrados en esta seguidilla de robos en la zona, ya que muchas veces es una tarea muy difícil. "Llevamos 58 de estos operativos en conjunto para ir al lugar en busca de los delincuentes que molestan a los vecinos y a toda la sociedad", añadió la funcionaria.

allanamientos las heras banda ladrones armas drogas policia 2 Los allanamientos fueron realizados en los barrio Democracia y Junín, de Las Heras. Foto: Nina Lesik/ Canal 7

Si bien tienen 5 personas identificadas, no descartaron que haya más delincuentes vinculadas a la banda que no necesariamente participan en todos los hechos. "Este operativo no termina acá, sino que se sigue con los secuestros que hagamos lo que hace que se agrande la causa y se avance".

Además, también trabajó en los allanamientos personal de la Unidad Vant con sus drones, quienes ayudan a observar cómo se desarrolla la medida, además que sirve para identificar los domicilios que muchas veces es muy difícil por la distribución de las barriadas.