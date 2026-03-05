La Policía y la Justicia provincial realizaron 16 allanamientos en barrios de Las Heras en busca de los integrantes de una banda dedicada a cometer todo tipo de robos, pero especialmente muebles de los comercios de la zona. Además, le dieron intervención a la Justicia Federal tras el hallazgo de drogas.
La Policía hizo 16 allanamientos en Las Heras para desbaratar a una banda de delincuentes
Buscan a al menos 5 integrantes de una banda dedicada a cometer robos. Los allanamientos fueron en dos barrios de Las Heras. Estuvo presente la ministra Rus
Los allanamientos comenzaron a primera hora de este jueves, incluso antes del amanecer, en los barrios Democracia y Junín, en las inmediaciones de Acceso Norte y calle Manuel A. Saéz, de Las Heras, donde tenían el dato que al menos 5 miembros de una banda estaba allí escondidos.
La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, sostuvo que los primeros resultados que obtuvieron fue el secuestro de dos armas de fuego, un vehículo, muebles que serían algunos de los denunciados por las víctimas como robados, además de una plantación de marihuana, el cual creen que proveía a toda la zona.
En el operativo también está presente el fiscal de robos y Hurtos Galdo Andreoni para garantizar el procedimiento y para otorgar nuevas medidas en el lugar en caso de ser necesario.
Allanamientos para dar con una banda peligrosa
Rus sostuvo que la investigación comenzó por varios robos cometidos en esa zona de Las Heras cometidos por una banda en la que operan al menos 5 personas, pero no descartan que haya más vinculados.
"Son denuncias por varios robos a una fábrica de la zona, quienes realizaron varias denuncias, y gracias a las cámaras y a la investigación se pudo dar con quienes serían los 5 principales sospechosos de la banda que son los que vinimos a buscar", expresó la ministra de Seguridad.
Destacó que gracias al trabajo de personal de Investigaciones pudieron identificar a los involucrados en esta seguidilla de robos en la zona, ya que muchas veces es una tarea muy difícil. "Llevamos 58 de estos operativos en conjunto para ir al lugar en busca de los delincuentes que molestan a los vecinos y a toda la sociedad", añadió la funcionaria.
Si bien tienen 5 personas identificadas, no descartaron que haya más delincuentes vinculadas a la banda que no necesariamente participan en todos los hechos. "Este operativo no termina acá, sino que se sigue con los secuestros que hagamos lo que hace que se agrande la causa y se avance".
Además, también trabajó en los allanamientos personal de la Unidad Vant con sus drones, quienes ayudan a observar cómo se desarrolla la medida, además que sirve para identificar los domicilios que muchas veces es muy difícil por la distribución de las barriadas.