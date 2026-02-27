Operativo policial en el barrio 8 de Abril: 13 allanamientos, 11 detenidos y secuestro de armas y drogas

allanamiento 1

Allanamientos con control judicial

La ministra Mercedes Rus, explicó que el procedimiento se realizó con autoridades judiciales presentes para auditar cada instancia del operativo. Indicó que la intervención estuvo dirigida a detener a personas señaladas por cometer delitos de manera reiterada en el barrio y zonas cercanas.

Según detalló, entre los hechos investigados figuran robos a conductores de aplicaciones de transporte, sustracción de bicicletas y episodios en los que se efectuaron disparos con armas de fuego. La funcionaria sostuvo que el objetivo fue avanzar sobre personas identificadas en investigaciones previas y retirar armas de circulación.

allanamiento 3 Hubo 11 personas detenidas en el operativo realizado en el barrio 8 de Abril de Las Heras. Prensa ministerio de Seguridad

Detenidos y secuestro de armas

De acuerdo con los datos difundidos por el Ministerio de Seguridad, durante el operativo se secuestraron cerca de siete armas de fuego y fueron detenidas 11 personas, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la causa.

Las autoridades indicaron que los allanamientos se realizaron tras tareas investigativas y denuncias acumuladas que señalaban la presencia de personas vinculadas a distintos delitos que afectaban tanto a vecinos del barrio como a quienes transitan por las inmediaciones.

La ministra Rus aseguró que habrá más operativos

Durante el operativo, Rus afirmó que este tipo de intervenciones se repetirán en la zona. Señaló que la intención es retirar armas ilegales y detener a personas involucradas en hechos delictivos que, según indicó, generan situaciones de inseguridad no solo en el barrio sino también en otros puntos del Gran Mendoza.

La ministra sostuvo que los operativos buscan responder a reclamos vecinales y reforzar la seguridad en sectores donde se detecta reiteración de delitos. En ese sentido, remarcó que los procedimientos continuarán como parte de la estrategia provincial para disminuir la circulación de armas y avanzar en investigaciones penales en curso.