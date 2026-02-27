Un operativo policial realizado este viernes en el barrio 8 de Abril en el que se realizaron 13 allanamientos, terminó con la detención de 11 personas, droga, municiones y cuadros de bicicletas robadas. Del procedimiento participó la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, la Policía de Mendoza, Infantería, Investigaciones y la unidad VANT. También se sumó un juez y un fiscal.
Operativo policial en el barrio 8 de Abril: 13 allanamientos, 11 detenidos y secuestro de armas y drogas
El procedimiento fue encabezado por la ministra Mercedes Rus y participó Policía, Infantería, Investigaciones y la unidad Vant. También hubo fiscales y un juez
Este proceso se puso en marcha en el contexto de una investigación por distintos hechos delictivos registrados en la zona y sus alrededores.
Según la información oficial, las medidas fueron supervisadas por el juez Diego Flamant -presente en el lugar- mientras que el fiscal Juan Carlos Alessandra dirigió las actuaciones. Desde el Gobierno provincial señalaron que el operativo apuntó a personas investigadas por robos y episodios violentos denunciados por vecinos y trabajadores que circulan habitualmente por el sector.
Allanamientos con control judicial
La ministra Mercedes Rus, explicó que el procedimiento se realizó con autoridades judiciales presentes para auditar cada instancia del operativo. Indicó que la intervención estuvo dirigida a detener a personas señaladas por cometer delitos de manera reiterada en el barrio y zonas cercanas.
Según detalló, entre los hechos investigados figuran robos a conductores de aplicaciones de transporte, sustracción de bicicletas y episodios en los que se efectuaron disparos con armas de fuego. La funcionaria sostuvo que el objetivo fue avanzar sobre personas identificadas en investigaciones previas y retirar armas de circulación.
Detenidos y secuestro de armas
De acuerdo con los datos difundidos por el Ministerio de Seguridad, durante el operativo se secuestraron cerca de siete armas de fuego y fueron detenidas 11 personas, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la causa.
Las autoridades indicaron que los allanamientos se realizaron tras tareas investigativas y denuncias acumuladas que señalaban la presencia de personas vinculadas a distintos delitos que afectaban tanto a vecinos del barrio como a quienes transitan por las inmediaciones.
La ministra Rus aseguró que habrá más operativos
Durante el operativo, Rus afirmó que este tipo de intervenciones se repetirán en la zona. Señaló que la intención es retirar armas ilegales y detener a personas involucradas en hechos delictivos que, según indicó, generan situaciones de inseguridad no solo en el barrio sino también en otros puntos del Gran Mendoza.
La ministra sostuvo que los operativos buscan responder a reclamos vecinales y reforzar la seguridad en sectores donde se detecta reiteración de delitos. En ese sentido, remarcó que los procedimientos continuarán como parte de la estrategia provincial para disminuir la circulación de armas y avanzar en investigaciones penales en curso.