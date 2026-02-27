Un aberrante caso de maltato animal conmocionó a los vecinos de José León Suárez, Buenos Aires, cuando un hombre mayor fue grabado en video lanzando violentamente a su gato contra el suelo. El caso se viralizó rápidamente a través de las redes sociales.
Mató a su gato y le dijo a un vecino que lo filmaba: "Llevateló si te gustan tanto"
El hombre mayor fue filmado y escrachado tras el brutal ataque al gato en plena vía pública
El hecho ocurrió en plena calle, frente a la vivienda ubicada en Libertador 1831, en esa localidad de Buenos Aires. El animal quedó agonizando en el piso, mientras los testigos, indignados, comenzaron a increpar al agresor.
No sólo eso, sino que el video que se viralizó rápidamente en redes sociales evidenció la brutal agresión y el caso de maltrato animal ha generado un repudio masivo en la comunidad.
Maltrato animal de un gato y escrache
Los vecinos identifican al responsable como Carlos, un hombre de edad avanzada que habría maltratado presuntamente a sus mascotas en reiteradas ocasiones. En las imágenes, se escucha a las personas que lo filman gritar expresiones de repudio mientras registran la escena contra el gato.
La indignación aumentó aún más cuando, al ser confrontado, el hombre no mostró arrepentimiento: en respuesta a quienes lo grababan y reclamaban por el gato herido, les espetó con frialdad: "Llevatelo si te gustan tanto".
Tras el ataque, el gato quedó en estado grave, tendido e inmóvil en la vereda. Algunos vecinos intentaron auxiliar al animal, mientras otros alertaban a las autoridades y compartían el material para visibilizar el caso.
El maltrato animal como el presente ataque contra el gato, es considerado delito con la Ley Nacional 14.346, que castiga con prisión de 15 días a 1 año a quien inflinja malos tratos o someta a sufrimiento innecesario a un animal. De todas formas, hasta el momento no ha trascendido si este vecino de Buenos Aires se encuentra imputado en un expediente penal. Al menos, hasta el momento.