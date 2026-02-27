Mató a su gato y le dijo a un vecino que lo filmaba: "Llevateló si te gustan tanto"

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tiempo Judicial (@tiempojudicial)

Maltrato animal de un gato y escrache

Los vecinos identifican al responsable como Carlos, un hombre de edad avanzada que habría maltratado presuntamente a sus mascotas en reiteradas ocasiones. En las imágenes, se escucha a las personas que lo filman gritar expresiones de repudio mientras registran la escena contra el gato.

La indignación aumentó aún más cuando, al ser confrontado, el hombre no mostró arrepentimiento: en respuesta a quienes lo grababan y reclamaban por el gato herido, les espetó con frialdad: "Llevatelo si te gustan tanto".

Tras el ataque, el gato quedó en estado grave, tendido e inmóvil en la vereda. Algunos vecinos intentaron auxiliar al animal, mientras otros alertaban a las autoridades y compartían el material para visibilizar el caso.

El maltrato animal como el presente ataque contra el gato, es considerado delito con la Ley Nacional 14.346, que castiga con prisión de 15 días a 1 año a quien inflinja malos tratos o someta a sufrimiento innecesario a un animal. De todas formas, hasta el momento no ha trascendido si este vecino de Buenos Aires se encuentra imputado en un expediente penal. Al menos, hasta el momento.