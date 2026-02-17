Qué significa que tu gato se acueste panza arriba y por qué es una señal positiva

Los gatos son expertos en controlar su temperatura corporal. Durante los días calurosos, es común verlos en esta posición sobre superficies frías como azulejos. Al estirarse panza arriba, exponen las zonas con menos pelo al aire, lo que les ayuda a liberar calor y mantenerse frescos de manera eficiente.

A veces, rodar sobre su espalda es una señal de que tu gato tiene ganas de interactuar. Sin embargo, aquí es donde muchos dueños cometen un error común. Aunque te enseñe la panza, no siempre significa que quiera que la toques.

Por otro lado, y al frotarse y rodar por el suelo, el gato está utilizando las glándulas odoríferas de su cuerpo para impregnar el lugar con sus feromonas. Es su manera de decir que se siente "en casa" y que ese espacio le pertenece.

Si tu gato se pone panza arriba y parpadea lentamente, disfruta del momento: te está diciendo que te ama y confía en ti. Si, por el contrario, notas sus orejas hacia atrás o la cola agitándose, podría estar preparándose para defenderse, aunque esto es algo inusual.

