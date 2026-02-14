Acertijo visual: aquí hay gato encerrado y tienes cinco segundos para encontrarlo

Pues este tipo de imagen pertenece a las llamadas ilusiones de figura y fondo reversibles, similares a ejemplos clásicos como la copa que se transforma en dos perfiles enfrentados. El cerebro prioriza lo conocido donde solo cuando se relaja la mirada y se deja de buscar de forma forzada, la figura que se busca comienza a tomar forma.

La solución del acertijo visual: ¿dónde están los ojos del gato?

La respuesta de este acertijo visual es muy sencilla, solo busca los ojos del gato en las dos C que hay entre las letras y lo verás.

acertijo visual ojos de gato resuelto Acertijo visual resuelto.

Si no pudiste resolverlo tranquilo/a puedes seguir practicando. Si lograste resolver el acertijo visual ¡felicitaciones! Resolver ilusiones visuales estimula funciones clave del cerebro, como:

La percepción gestáltica, que permite comprender imágenes complejas.

La creatividad visual, fundamental para el pensamiento flexible.

La adaptabilidad cognitiva, necesaria para cambiar de interpretación sin frustrarse.

Estos ejercicios son especialmente positivos para adultos, ya que ayudan a mantener activas las conexiones neuronales y favorecen la concentración. Además, este tipo de retos tiene un efecto relajante, al sacar a la mente del piloto automático diario.