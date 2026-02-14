Ya arrancó el éxodo de mendocinos por el fin de semana XXL de Carnaval y, contra todos los pronósticos, el Paso Cristo Redentor presentó este viernes un movimiento sumamente ágil en ambos complejos fronterizos. Y así continuó este sábado temprano cuando se esperaba un aumento de viajeros con destino a las playas de las costas del Pacífico.
El Paso Cristo Redentor arrancó el finde XXL de Carnaval con menos demoras pero luego alcanzaron las 3 horas
A diferencia de los feriados de Carnaval del 2025, esta vez el tránsito vehicular en el paso a Chile mantuvo una fluidez inusual sólo a primera hora del sábado
A pesar de la gran expectativa por el cruce a Chile, las demoras para vehículos particulares no superaron la hora durante las primeras horas de la jornada sabatina: apenas 10 minutos en el complejo Roque Carranza, del lado argentino, y 50 minutos en Los Libertadores.
Con el transcurso de las horas, ese lapso se disparó a los 180 minutos en el sector chileno pasadas 13.30, según datos oficiales de las autoridades del corredor bioceánico.
Igualmente, este tiempo de espera se contrapone a las 7 u 8 horas que se registraron durante el mismo feriado extra largo del 2025.
Al parecer, la cercanía de las vacaciones de verano y el cambio desfavorable para los argentinos no fueron una buena combinación para elegir cruzar la cordillera aprovechando los feriados nacionales del lunes y martes. Por lo menos no como otros años para esta época.
A último momento quizás ayudó la cercanía del inicio de clases en Mendoza -el 25 de febrero para el nivel inicial y la primaria- porque algunos aún no compraron los útiles y ropa para sus hijos.
Recomendaciones para viajar en el finde de Carnaval
Documentación: recordar llevar DNI físico y actualizado de todos los integrantes del vehículo y los documentos del rodado.
Seguro: verificar la vigencia del seguro obligatorio para circular en el país vecino (Soapex).
Clima: si bien el Paso Cristo Redentor está habilitado las 24 horas, siempre se recomienda chequear el pronóstico de alta montaña antes de emprender el viaje.