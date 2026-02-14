El Paso Cristo Redentor arrancó el finde XXL de Carnaval con menos demoras pero luego alcanzaron las 3 horas

Igualmente, este tiempo de espera se contrapone a las 7 u 8 horas que se registraron durante el mismo feriado extra largo del 2025.

aduana chilena paso a chile La aduana en el complejo Los Libertadores lució con muy poca gente. Algo poco común para estas fechas.

Al parecer, la cercanía de las vacaciones de verano y el cambio desfavorable para los argentinos no fueron una buena combinación para elegir cruzar la cordillera aprovechando los feriados nacionales del lunes y martes. Por lo menos no como otros años para esta época.

A último momento quizás ayudó la cercanía del inicio de clases en Mendoza -el 25 de febrero para el nivel inicial y la primaria- porque algunos aún no compraron los útiles y ropa para sus hijos.

Recomendaciones para viajar en el finde de Carnaval