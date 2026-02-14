El Paso Cristo Redentor arrancó el finde XXL de Carnaval con menos demoras para cruzar a Chile

A pesar de la gran expectativa por el cruce a Chile, las demoras para vehículos particulares no superaron la hora durante las primeras horas de la jornada sabatina: apenas 10 minutos en el complejo Roque Carranza, del lado argentino, y 50 minutos en Los Libertadores. Cerca de las 11, este último lapso se incrementó a una hora y media aunque algunos mendocinos reportaron 120 minutos para completar los trámites aduaneros.

Este tiempo de espera se contrapone a las 7 u 8 horas que se registraron durante el mismo feriado extra largo del 2025.