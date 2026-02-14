Ya arrancó el éxodo de mendocinos por el fin de semana XXL de Carnaval y, contra todos los pronósticos, el Paso Cristo Redentor presentó este viernes un movimiento sumamente ágil en ambos complejos fronterizos. Y así continuó este sábado cuando se esperaba un aumento de viajeros con destino a las playas de las costas del Pacífico.
El Paso Cristo Redentor arrancó el finde XXL de Carnaval con menos demoras para cruzar a Chile
A diferencia de los feriados de Carnaval del 2025, esta vez el tránsito vehicular en el paso a Chile ha mantenido una fluidez inusual
A pesar de la gran expectativa por el cruce a Chile, las demoras para vehículos particulares no superaron la hora durante las primeras horas de la jornada sabatina: apenas 10 minutos en el complejo Roque Carranza, del lado argentino, y 50 minutos en Los Libertadores. Cerca de las 11, este último lapso se incrementó a una hora y media aunque algunos mendocinos reportaron 120 minutos para completar los trámites aduaneros.
Este tiempo de espera se contrapone a las 7 u 8 horas que se registraron durante el mismo feriado extra largo del 2025.
Al parecer, la cercanía de las vacaciones de verano y el cambio desfavorable para los argentinos no fueron una buena combinación para elegir cruzar la cordillera aprovechando los feriados nacionales del lunes y martes. Ni siquiera ayudó la cercanía del inicio de clases en Mendoza -el 25 de febrero- porque la mayoría ya compró todos los útiles y ropa para sus hijos.
Recomendaciones para viajar en el finde de Carnaval
-
Documentación: recordar llevar DNI físico y actualizado de todos los integrantes del vehículo y los documentos del rodado.
Seguro: verificar la vigencia del seguro obligatorio para circular en el país vecino (Soapex).
Clima: si bien el Paso Cristo Redentor está habilitado las 24 horas, siempre se recomienda chequear el pronóstico de alta montaña antes de emprender el viaje.