Labraron 54 multas por no respetar los cambios de tránsito en el Acceso Este, en la previa de la megaobra

multa guaymallen lateral acceso este contramano Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

La obra avanza ahora hacia una instancia clave: el llamado a audiencia pública para la evaluación de impacto ambiental. Este paso es indispensable para avanzar con la ejecución del proyecto, que contempla la construcción de una nueva trocha y una reconfiguración integral del corredor.

El reordenamiento vial continuará en las próximas semanas con señalización, controles y campañas informativas, con el objetivo de minimizar el impacto en la circulación diaria cuando comiencen los trabajos de mayor escala, sobre todo, para la época escolar.

El proyecto

La iniciativa denominada “Proyecto Vial de Tercera Trocha y Cruces Acceso Este” se desarrollará sobre la traza actual de la Ruta Nacional 7, desde la intersección con la rama Este de la Costanera —ingreso a la Ciudad de Mendoza— hasta la calle Arturo González, atravesando el departamento de Guaymallén.

La obra busca mejorar la circulación en uno de los corredores más transitados del Gran Mendoza, clave para el acceso a la capital provincial y la conexión con el corredor bioceánico.

Según los datos estimados a diario transitan unos 120.000 autos por la ruta. El proyecto prevé el alteo del Acceso Este, lo que permitirá la construcción de cruces bajo nivel para unir importantes arterias perpendiculares como Urquiza, Avellaneda-Azcuénaga y Houssay-Rosario.