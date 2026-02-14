Labraron 54 multas por no respetar los cambios de tránsito en el Acceso Este, en la previa de la megaobra

En el marco de los preparativos para la megaobra vial que se proyecta sobre la Ruta 7, en el tramo que atraviesa Guaymallén, se labraron 54 actas de infracción por no respetar el cambio de sentido de circulación en las calles laterales del Acceso Este, que desde el lunes 9 tienen un único sentido.
Las modificaciones comenzaron a implementarse este lunes como parte de una etapa inicial de ordenamiento y concientización vial. La zona es una de las más transitadas del Gran Mendoza: por allí circulan diariamente unos 120.000 vehículos, lo que obliga a planificar con anticipación los desvíos y nuevas dinámicas de tránsito antes del inicio de los trabajos, previstos para marzo.
Desde el municipio explicaron que el objetivo principal de los primeros días fue informar y generar adaptación entre los conductores. Si bien se registraron infracciones, destacaron que no hubo un incremento significativo en las sanciones porque se observó una rápida respuesta de la población y un proceso de concientización progresivo.
La obra avanza ahora hacia una instancia clave: el llamado a audiencia pública para la evaluación de impacto ambiental. Este paso es indispensable para avanzar con la ejecución del proyecto, que contempla la construcción de una nueva trocha y una reconfiguración integral del corredor.
El reordenamiento vial continuará en las próximas semanas con señalización, controles y campañas informativas, con el objetivo de minimizar el impacto en la circulación diaria cuando comiencen los trabajos de mayor escala, sobre todo, para la época escolar.
El proyecto
La iniciativa denominada “Proyecto Vial de Tercera Trocha y Cruces Acceso Este” se desarrollará sobre la traza actual de la Ruta Nacional 7, desde la intersección con la rama Este de la Costanera —ingreso a la Ciudad de Mendoza— hasta la calle Arturo González, atravesando el departamento de Guaymallén.
La obra busca mejorar la circulación en uno de los corredores más transitados del Gran Mendoza, clave para el acceso a la capital provincial y la conexión con el corredor bioceánico.
Según los datos estimados a diario transitan unos 120.000 autos por la ruta. El proyecto prevé el alteo del Acceso Este, lo que permitirá la construcción de cruces bajo nivel para unir importantes arterias perpendiculares como Urquiza, Avellaneda-Azcuénaga y Houssay-Rosario.