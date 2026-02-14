Reinas de la Vendimia de Las Heras se unieron contra el bullying en las redes hacia las soberanas

Reina de la Vendimia de Las Heras 2026, Chiara Baciocchi junto a la reina nacional de la Vendimia 2025 la lasherina Alejandrina Funes Alejandrina Funes es la actual reina nacional de la Vendimia y hace poco entregó su corona departamental de Las Heras a Chiara Baciocchi. Juntas hacen campaña para frenar el bullying en redes hacia las candidatas. Foto: Instagram

Ante este panorama, la agenda protocolar que los municipios de Mendoza preparan para sus reinas departamentales de la Vendimia se engrosa con charlas y capacitaciones sobre el uso saludable de las redes. Algunos más que otros, lo cierto es que todos prestan atención a ese medio virtual que hoy es el de mayor exposición pública y tratan de acompañar y proteger a las jóvenes para que los comentarios negativos no las afecte.

Un departamento que tomó el guante y buscó el modo de frenar el bullying en redes hacia las reinas fue Las Heras. Esta semana el municipio liderado por Francisco Lo Presti lanzó una campaña protagonizada por la reina nacional de la Vendimia 2025, la lasherina Alejandrina Funes, su sucesora departamental, la reina departamental 2026 Chiara Baciocchi y una de las reinas nacionales de mandato cumplido más recordadas del departamento, Wanda Kaliciñski quien fue electa en 2012 y actualmente trabaja en la Municipalidad.

Cómo es la campaña de las reinas de Las Heras

En el video producido por Las Heras como estrategia de campaña de su reina actual, Chiara Baciocchi, las soberanas se muestran hablando frente a cámara acerca de lo que genera en ellas un comentario negativo en redes.

Con capturas de mensajes que critican aspectos físicos -como "no tiene cuerpo de reina", "sólo está ahí por contactos" o "no sabe ni hablar"- el Reel comienza con Chiara reconociendo que ser candidata a reina nacional de la Vendimia implica "una exposición constante". Le sigue Wanda recordando que cuando ella fue reina hace 14 años "las redes eran muy distintas" y que "hoy por hoy el impacto es mucho mayor".

Alejandrina, la actual soberana nacional cierra diciendo que "la crítica puede existir, la opinión es parte del debate" pero advierte contundente: "La violencia no".

El mensaje es claro: "La corono no pesa, lo que pesa es el odio", se titula esta campaña de las reinas de la Vendimia de Las Heras en contra del bullying y el ataque en redes.

"La idea fue mostrar los comentarios que vemos en las redes de diferentes personas hacia las reinas de la Vendimia", explicó Alejandrina Funes a Diario UNO. Y advirtió que "a diferencia del año pasado veo más comentarios en redes sobre el cuerpo, el pelo, la ropa, la oratoria, referidos a las reinas de todos los departamentos".

Bullying hacia las reinas: hablemos de salud mental

El denominador común es la crítica, se destacan los comentarios negativos y agresivos que dejan usuarios de las redes y que en muchos casos "las chicas reaccionan queriendo renunciar", reconoció la Reina Nacional de la Vendimia 2025.

"Lo que nosotras les decimos a las reinas electas este año es que las redes van a interferir en sus mandatos, estamos muy expuestas a las redes y a estos comentarios de odio", expuso la soberana y completó: "Pero que una sabe de dónde viene, la familia que tiene, cómo hemos sido educadas y quiénes somos".

Alejandrina Funes - reina nacional de la Vendimia 2025 La Reina Nacional de la Vendimia 2025 es de Las Heras y se sumó al video en contra del bullying en las redes. Foto: Gentileza Municipalidad de Las Heras

Para Alejandrina Funes es fundamental que las candidatas a reina de la Vendimia tengan en claro que "un ataque en redes no las definen como personas" y que, por el contrario, tomen esos mensajes de odio para reafirmar sus propios valores y no caer en los efectos del bullying.

De ahí que la reina destacó la importancia que tanto los municipios como la Provincia le está dando a la problemática. "A las chicas les dan charlas y capacitaciones en temáticas de salud mental y redes sociales", comentó. Y remató: "Las reinas tienen que entender que esos comentarios no las definen, que deben ignorarlos porque no definen la persona que es cada una".