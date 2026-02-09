Un estudio publicado en la prestigiosa revista médica JAMA revela una realidad que preocupa a docentes y familias: los adolescentes pasan más de 70 minutos diarios usando smartphones durante el horario escolar, principalmente navegando en redes sociales como Instagram, TikTok y Snapchat.
Adolescentes usan smartphones más de 1 hora en clase: redes sociales dominan el tiempo escolar
Estudio revela que adolescentes pasan 70 minutos diarios en smartphones durante clases, principalmente en Instagram, TikTok y Snapchat
Redes sociales: las aplicaciones que roban la atención en el aula
La investigación, liderada por el Dr. Jason Nagata de la Universidad de California en San Francisco, analizó el comportamiento digital de 640 jóvenes de entre 13 y 18 años durante días escolares normales entre septiembre de 2022 y mayo de 2024. Los resultados, publicados en enero de 2026, muestran una radiografía precisa del fenómeno gracias al uso de tecnología de seguimiento pasivo instalada en los teléfonos.
"Descubrimos que los adolescentes pasaban más de una hora en sus teléfonos durante la jornada escolar, en gran parte en redes sociales, vídeos y aplicaciones de videojuegos", explicó Nagata. "Ese tiempo inevitablemente compite con la atención al aprendizaje."
Los datos son contundentes: casi 30 minutos diarios se dedican exclusivamente a plataformas como Instagram, TikTok y Snapchat durante el horario de clases. Luego aparecen las aplicaciones de streaming de video (YouTube) y los videojuegos móviles, ambos con aproximadamente 15 minutos cada uno.
La metodología del estudio marca una diferencia crucial respecto a investigaciones previas. En lugar de confiar en lo que los adolescentes reportan sobre su propio uso, los científicos instalaron aplicaciones de seguimiento que registraron el comportamiento real en los dispositivos. "Los adolescentes no siempre son reporteros precisos de su propio tiempo en pantalla. Los datos objetivos de los smartphones nos dan una imagen más clara del uso real", subrayó el investigador.
Desigualdad digital: los adolescentes más vulnerables usan más el teléfono
El análisis reveló patrones preocupantes relacionados con la equidad. Los estudiantes afroamericanos pasaban entre 12 y 20 minutos adicionales al día usando smartphones durante el horario escolar, en comparación con sus compañeros blancos. De forma similar, los adolescentes de familias con menores ingresos acumularon más tiempo frente a la pantalla durante las clases.
Además, aquellos jóvenes que mostraban signos de uso problemático de redes sociales sumaban aproximadamente 10 minutos adicionales en estas plataformas durante la jornada escolar. Este dato sugiere que ciertos grupos necesitan intervenciones más específicas para reducir la distracción digital.
Casi todas las escuelas públicas de Estados Unidos cuentan con políticas destinadas a limitar el tiempo frente a pantallas durante el día escolar. Sin embargo, los hallazgos demuestran que el uso del smartphone sigue ocupando una parte considerable del tiempo estudiantil. "Muchas políticas escolares asumen que los teléfonos están mayormente fuera de la vista durante el día", señaló Nagata. "Pero los datos objetivos muestran que los smartphones siguen siendo una parte importante de la experiencia escolar de los estudiantes."
Los celulares en las aulas
El debate sobre los teléfonos celulares en las aulas no es nuevo, pero este estudio le otorga una dimensión concreta y medible al desafío que enfrentan las comunidades educativas.
Más allá de prohibiciones o permisos, la pregunta central es cómo preparar a las nuevas generaciones para un mundo digital sin que esto comprometa su aprendizaje, su bienestar emocional o profundice las desigualdades que ya existen en el sistema educativo.