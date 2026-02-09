Adolescentes usan smartphones más de 1 hora en clase: redes sociales dominan el tiempo escolar

Los datos son contundentes: casi 30 minutos diarios se dedican exclusivamente a plataformas como Instagram, TikTok y Snapchat durante el horario de clases. Luego aparecen las aplicaciones de streaming de video (YouTube) y los videojuegos móviles, ambos con aproximadamente 15 minutos cada uno.

La metodología del estudio marca una diferencia crucial respecto a investigaciones previas. En lugar de confiar en lo que los adolescentes reportan sobre su propio uso, los científicos instalaron aplicaciones de seguimiento que registraron el comportamiento real en los dispositivos. "Los adolescentes no siempre son reporteros precisos de su propio tiempo en pantalla. Los datos objetivos de los smartphones nos dan una imagen más clara del uso real", subrayó el investigador.

Desigualdad digital: los adolescentes más vulnerables usan más el teléfono

El análisis reveló patrones preocupantes relacionados con la equidad. Los estudiantes afroamericanos pasaban entre 12 y 20 minutos adicionales al día usando smartphones durante el horario escolar, en comparación con sus compañeros blancos. De forma similar, los adolescentes de familias con menores ingresos acumularon más tiempo frente a la pantalla durante las clases.

Además, aquellos jóvenes que mostraban signos de uso problemático de redes sociales sumaban aproximadamente 10 minutos adicionales en estas plataformas durante la jornada escolar. Este dato sugiere que ciertos grupos necesitan intervenciones más específicas para reducir la distracción digital.

TikTok-estadosunidos-efe-1.jpg Los datos son contundentes: casi 30 minutos diarios se dedican exclusivamente a plataformas como Instagram, TikTok y Snapchat durante el horario de clases. Crédito: EFE/Erik S. Lesser.

Casi todas las escuelas públicas de Estados Unidos cuentan con políticas destinadas a limitar el tiempo frente a pantallas durante el día escolar. Sin embargo, los hallazgos demuestran que el uso del smartphone sigue ocupando una parte considerable del tiempo estudiantil. "Muchas políticas escolares asumen que los teléfonos están mayormente fuera de la vista durante el día", señaló Nagata. "Pero los datos objetivos muestran que los smartphones siguen siendo una parte importante de la experiencia escolar de los estudiantes."

Los celulares en las aulas

El debate sobre los teléfonos celulares en las aulas no es nuevo, pero este estudio le otorga una dimensión concreta y medible al desafío que enfrentan las comunidades educativas.

Más allá de prohibiciones o permisos, la pregunta central es cómo preparar a las nuevas generaciones para un mundo digital sin que esto comprometa su aprendizaje, su bienestar emocional o profundice las desigualdades que ya existen en el sistema educativo.