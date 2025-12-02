Inicio Sociedad adolescentes
Por qué cada vez más adolescentes practican mindfulness y cómo los ayuda a mejorar su vida diaria

Familias con hijos adolescentes están incorporando técnicas de atención plena: qué beneficios tiene el mindfulness en chicos de 15 años o menos

Jimena Díaz
El mindfulness ofrece algo muy valioso: un ancla interna. No se trata de “calmar” a los adolescentes, sino de darles recursos para entenderse mejor.

El mindfulness, o atención plena, es una práctica que invita a concentrarse en el presente con total conciencia, sin juzgar lo que sentimos o pensamos. En chicos y adolescentes de hasta 15 años, el interés por el mindfulness creció exponencialmente. Aunque nació en contextos de meditación budista, hoy se aplica en escuelas, consultorios y hogares.

Por qué se volvió tan popular entre los adolescentes

El interés por el mindfulness creció exponencialmente. ¿El motivo? Vivimos en un mundo hiperestimulado, donde las redes sociales, los problemas escolares y la presión de encajar generan un combo emocional difícil de manejar a esa edad.

En este contexto, cada vez más adultos descubren que enseñarles a respirar, observarse y frenar un minuto puede marcar la diferencia en su bienestar.

Cómo funciona el mindfulness y qué cambios genera

Las prácticas de mindfulness no son ejercicios complicados. En general, se basan en respiraciones conscientes, movimientos suaves o juegos de concentración, adaptados a la edad.

Escucha atenta: cerrar los ojos y prestar atención a los sonidos del ambiente, una de las claves del mindfulness.

Estos momentos breves pero frecuentes activan zonas del cerebro vinculadas al control emocional y la atención. Diversos estudios muestran que los chicos que lo practican regularmente:

  • Se concentran más en clase.
  • Manejan mejor la ansiedad y el enojo.
  • Duermen mejor.
  • Mejoran sus vínculos con otros.

Además, el mindfulness ayuda a detectar emociones antes de que exploten, algo clave en etapas de tanto cambio físico y emocional como la adolescencia.

Cómo aplicar mindfulness con chicos: ejemplos simples que funcionan

No hace falta ser experto ni usar aplicaciones caras. Estas son algunas formas sencillas de aplicar mindfulness con chicos:

  • Respiración del globo: imaginar que inflan un globo con la panza, mientras respiran lento y profundo.
  • Escucha atenta: cerrar los ojos y prestar atención a los sonidos del ambiente por un minuto.
  • Escaneo corporal: recorrer el cuerpo mentalmente para notar si hay tensión o incomodidad.
  • Juegos de atención: usar ejercicios de enfoque con objetos, colores o texturas.

Lo importante es hacerlo divertido y sin presión. Un par de minutos diarios pueden hacer una gran diferencia en su estado emocional.

Por qué el mindfulness también impacta en la familia y en la escuela

Cuando un chico incorpora mindfulness, no solo se beneficia él: todo su entorno mejora. Menos berrinches, más diálogo y una mayor comprensión de lo que siente el otro son efectos reales que muchas familias relatan.

En las escuelas, algunos docentes ya lo integran antes de una evaluación o cuando el grupo está muy inquieto. Funciona como un botón de pausa emocional, que les permite seguir con más claridad y calma.

En una etapa donde todo cambia, el mindfulness ofrece algo muy valioso: un ancla interna. No se trata de “calmar” a los chicos, sino de darles recursos para entenderse mejor. Y cuanto antes los adquieran, más fácil será atravesar los desafíos de la vida adolescente con equilibrio.

