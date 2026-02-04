La reina de la Vendimia de San Carlos reveló que sufre bullying en las redes sociales

Virginia Gómez Coronel reina de San Carlos corona Virginia, la reina de San Carlos, contó que la agreden en las redes.

Gómez Coronel detalló que el bullying se manifestó en comentarios hirientes sobre su físico y su persona. "Cosas completamente horribles. Justo les contaba a las chicas (nota del r.: las otras soberanas) que había visto un mensaje hace poco, donde decían que devolviera mi corona porque no la merecía o porque supuestamente tenía problemas de salud mental"", explicó.

El bullying en la secundaria y el reinado

La Reina de la Vendimia también reflexionó sobre cómo el bullying en un momento afectó su autoestima. "Leía los comentarios y me miraba al espejo... y quizá empezaba a ver defectos que antes nunca había visto. Una se dice: 'bueno, capaz sí, no tengo lo que otras personas tienen; o no tengo esas características'", relató.

A pesar de las dificultades, Virginia Gómez Coronel se muestra decidida a superar esta experiencia y a utilizar su plataforma para concientizar sobre el bullying.

"Ahora me estoy sintiendo mejor. Y he visto que algunas de mis compañeras han pasado por una situación parecida", afirmó.

La Reina de la Vendimia de San Carlos también habló sobre la importancia de abordar el tema del bullying desde una perspectiva integral, que proteja a las candidatas pero también a cualquier persona que pase por situaciones similares.

Vendimia de San Carlos 2026 reinas Vendimia: las representantes de San Carlos. Foto: Gentileza Municipalidad de San Carlos

La Vendimia y el bullying

Como contó la periodista Carolina Baroffio en Diario UNO, el bullying es un problema cada vez más perceptible en tiempos de Vendimia.

Ejemplos sobran. Horas después de su coronación, en 2023, a la reina nacional Ana Laura Verde (La Paz) la llenaron de agravios y le ponían apodos. Ella no lo dejó pasar y se defendió, pero el nivel de violencia fue llamativo.

Y este año, en Malargüe, se produjo otro episodio extraño, luego de que Rosario Cabello (19) renunciara a los pocos días de ser electa. La chica dejó asentado que había quedado “profundamente afectada en lo emocional” por la intervención de “una persona externa al ámbito municipal” y que recibió amenazas.