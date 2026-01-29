Apareció el video del salvaje ataque a Quimey: la adolescente con austismo que terminó en el hospital

bullying-adolescente

Incluso el hermano de la víctima, de 16 años, fue agredido y expulsado de la escena cuando intentó interceder. Valeria, madre de la menor, detalló el calvario previo que sufría su hija: “La tildan de 'tontita', se burlan de ella en Instagram y la agreden constantemente por su condición”.

Video de bullying extremo: adolescente terminó en el hospital

Así golpearon a Quimey un grupo de salvajes en el corso de Morón sur este fin de semana: la dejaron convulsionando y está viva de milagro. Buscan a las agresoras — Primer Plano (@primerplanotv) January 27, 2026

La adolescente víctima de bullying fue trasladada de urgencia por el SAME al Hospital Posadas, donde permaneció en observación durante más de 12 horas. Si bien las lesiones físicas no pusieron en riesgo su vida, como se aprecia en el video viral del ataque, las secuelas psicológicas son graves: Quimey sufre ataques de pánico y severos trastornos del sueño tras el trauma vivido.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 4ta de Morón y ya interviene la fiscalía de turno. La familia exige que se identifique a las agresoras mayores de edad y que se tomen medidas ejemplares para evitar que el hostigamiento digital derive en una tragedia irreversible. “Necesito que esta situación se conozca para que no vuelva a pasar”, concluyó la madre.