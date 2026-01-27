Mucho enojo e impotencia hay entre los vecinos de la localidad de San Pedro de Guasayán, en Santiago del Estero, por el maltrato animal que tiene como protagonistas a dos mujeres, quiénes se filmaron cometiendo atrocidades y publicaron algunos videos en las redes sociales.
Maltrato animal: dos mujeres publicaron un video muy cruel
Con una violencia extrema, dos mujeres publicaron un video ejerciendo maltrato animal. Los vecinos quedaron horrorizados por los hechos
La indignación entre los vecinos es total, ya que estos actos de crueldad traspasan todos los límites, según se puede apreciar en uno que otro video circulando en la web.
Se trata de dos mujeres, una llamada Sabrina Aguirre y la otra es de apellido Peralta, según los datos aportados por los vecinos, que no pueden creer cómo las autoridades locales de Santiago del Estero no han tomado cartas en el asunto y les han caído con todo el peso de la ley.
Algunos videos fueron compartidos por los usuarios y los internautas no pueden dejar de reprochar el maltrato animal que realizan estas mujeres.
Maltrato animal: el video con imágenes sensibles
Las mujeres que cometen los actos de crueldad son oriundas de la localidad de Santa Rosa, Catamarca.
En las sensibles imágenes de maltrato animal, se puede ver de qué manera hacen sufrir a un gallo, pasándolo por arriba con una moto.
También son repulsivas otras imágenes de maltrato animal, utilizando perros y gatos pertenecientes a algunos vecinos de la localidad de Santiago del Estero.
Los vecinos aseguran que las autoridades locales no han tomado medidas efectivas para detener estos episodios, por lo que insisten que se investigue y sancione a quienes cometen maltrato animal, recordando que estas acciones constituyen un delito penal bajo la legislación vigente.
Estos episodios no pasaron desapercibidos en distintas organizaciones que luchan contra el maltrato animal.
Entre tantos comentarios, en una secuencia del video, se puede apreciar a un usuario comentando lo siguiente: “Quiere hacer empanadas con el pobre gallo que chocó”.