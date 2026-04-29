Maltrato animal: Pempa y una diputada buscan sancionar la Ley Ágata para endurecer penas

maltrato animal ley agata diputados 2 La Ley Ágata busca que la crueldad y el maltrato animal tengan sanciones más severas para quienes lo cometan.

También prevé días de arresto efectivo con penas que van desde los 30 hasta los 60 días de detención. A diferencia del régimen actual, la Ley Ágata otorga a los jueces la potestad de dictar el arresto inmediato, especialmente cuando hay reincidencia o una crueldad manifiesta.

Más allá de las multas y el arresto, el proyecto introduce medidas accesorias para garantizar que el autor de un caso de maltrato animal no vuelva a dañar a otro ser sintiente. Se contempla la inhabilitación para la tenencia de animales, que puede ser temporal o definitiva.

Además, se autoriza el quitarle inmediatamente el animal ante la sola sospecha fundada de peligro para su integridad y propone la creación de un Registro Provincial de Infractores, que funcionará como una "lista negra" para impedir que personas con antecedentes de maltrato puedan adoptar mascotas en refugios o adquirirlas en comercios habilitados.

Diputados trata la Ley Ágata sobre el maltrato animal

El proyecto se presentó en octubre de 2024 y surgió tras años de casos crueldad y maltrato animal ocurridos en Mendoza prácticamente sin consecuencias para los autores o penas muy laxas. Lleva el nombre de Ágata, una yegua que fue rescatada en San Rafael en muy mal estado, con tremendas heridas en su cuerpo y hasta una fractura de cráneo.

Los proteccionistas de Pempa hicieron todo lo posible durante 5 días para intentar salvar su vida, pero Ágata no resistió. De esta manera, se convirtió en símbolo de la lucha tras sufrir un brutal caso de crueldad y maltrato animal en Mendoza.

El proyecto fue presentado en en 2024 por la diputada del PRO Laura Balsells Miró, el cual no solo busca castigar la violencia física, sino también promover un cambio cultural a través de la educación y la tenencia responsable. Entre sus puntos clave, define la protección de la fauna como una política de Estado y establece la responsabilidad legal de los cuidadores para proveer alimento, salud y refugio a los animales.

Convocatoria pacífica en pedido de la Ley Ágata

La ley sobre el maltrato animal será votada en Diputados el miércoles 29 de abril a las 11:30. El debate estará centrado en las prohibiciones taxativas como el abandono, la organización de peleas de animales y cualquier práctica que cause sufrimiento psicológico o físico. Además, la ley contempla que las multas recaudadas se destinen exclusivamente al rescate y cuidado de animales en situación de riesgo.

maltrato animal ley agata diputados 3 Ágata fue una yegua víctima de maltrato animal encontrada en San Rafael, pero murió 5 días después de su rescate.

Bajo las consignas "NO al maltrato animal" y "Ley Ágata", entre la Asociación Pempa, dedicada al rescate de caballos, además de varias organizaciones y ciudadanos autoconvocados se reunirán en la puerta de la Legislatura con el objetivo de acompañar la sesión de manera "pacífica y respetuosa", en pedido a los legisladores para que den luz verde a esta normativa considerada vital para los animales.

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Desde Pempa indicaron que esta ley es una oportunidad histórica para Mendoza. La normativa no solo busca proteger a los seres sintientes, sino también prevenir conductas violentas con penas y sanciones más duras para frenar el maltrato animal.