VIDEO: el mendocino que jugó en River y Boca, pero tuvo que recurrir a Google para demostrarlo

Jesús Méndez vistió las camisetas más importantes del fútbol argentino, pero durante sus vacaciones en Brasil tuvo que recurrir a Google para que un fanático lo reconozca.
El video se hizo viral en las redes y el mendocino, próximo a cumplir 40 años, tomó con humor la incredulidad de un fanático que se sorprendió al ver que estaba compartiendo una charla con el ex mediocampista de River, Boca, Independiente y hasta de la Selección argentina.
Tras revelar su identidad, Méndez respondió sonriente algunas preguntas sobre su rica trayectoria y hasta se animó a cantar para todos los presentes.
Jugó dos partidos en la Selección argentina en 2009 y 2010.
Ganó dos títulos con River y el ascenso con Rosario Central,