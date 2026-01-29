Inicio Ovación Fútbol Jesús Méndez
VIDEO: el mendocino que jugó en River y Boca, pero tuvo que recurrir a Google para demostrarlo

Jesús Méndez pasó por varios clubes grandes, pero durante sus vacaciones en Brasil quedó como un perfecto desconocido.

Por UNO
Jesús Méndez debutó como profesional en River.

Embed - Jesús Méndez, un "desconocido" en Florianópolis

Jesús Méndez vistió las camisetas más importantes del fútbol argentino, pero durante sus vacaciones en Brasil tuvo que recurrir a Google para que un fanático lo reconozca.

El video se hizo viral en las redes y el mendocino, próximo a cumplir 40 años, tomó con humor la incredulidad de un fanático que se sorprendió al ver que estaba compartiendo una charla con el ex mediocampista de River, Boca, Independiente y hasta de la Selección argentina.

Tras revelar su identidad, Méndez respondió sonriente algunas preguntas sobre su rica trayectoria y hasta se animó a cantar para todos los presentes.

La trayectoria de Jesús Méndez

  • River Plate 2002-2009
  • Olimpo 2005-2006
  • Saint Gallen (Suiza) 2006-2008
  • Boca Juniors 2010 y 2013-14
  • Rosario Central 2011-2013
  • Independiente 2014-2016
  • Toluca (México) 2016-2017
  • Vélez Sarsfield 2018
  • Junior (Colombia) 2019
  • Deportivo Maipú 2019-2020
  • Independiente Rivadavia 2020-2021

Jugó dos partidos en la Selección argentina en 2009 y 2010.

Ganó dos títulos con River y el ascenso con Rosario Central,

