Las 3 bajas sensibles que golpean a Godoy Cruz antes del estreno en la Primera Nacional

Entre los nombres importantes que han salido de Godoy Cruz, aparecen capitanes y referentes como Federico Rasmussen o Gonzalo Abrego, pero se destacan 3 nombres en especial, por su rol en el plantel y rendimiento en cancha. Las 3 bajas más sensibles son:

Santino Andino

Una cifra cercana a los 10 millones de pesos, fue el monto que dejó el pase de Santino Andino al Panathinaikos de Grecia. El joven de 20 que se caracterizó por su toque encarador, picante, buen pie y gran recorrido, llevó a que los hinchas de Godoy Cruz no solo lo tomaran como la gran promesa del plantel, sino también la solución a muchos partidos que parecían no poder "abrirse".

La marcha del Santino "Chulu" Andino de Godoy Cruz es un golpe muy fuerte para el plantel en lo que respecta a capacidad ofensiva y creatividad. Cada vez que pudo, fue titular, y hoy es un puesto que aún no tiene un dueño muy claro.

andino 2 Santino Andino intentará ayudar a Panathinaikos a salir del momento.

Agustín Auzmendi

Sin duda alguna que el nombre de Agustín Auzmendi es una de las grandes sorpresas de esta lista de bajas sensibles en Godoy Cruz, y es que estamos hablando de la otra carta fuerte que tuvo el Tomba en la etapa final de su paso en Primera División. Sus 7 goles en 19 partidos, sumado a un rendimiento muy valorado por los hinchas, especialmente por la entrega, le hicieron ganar un lugar en el 11 titular.

La salida a préstamo a Gimnasia de La Plata le quita mucho poderío ofensivo al Godoy Cruz, ya que los nombres que conforman el plantel no parecen estar al mismo nivel que el delantero de 28 años.

agustin-auzmendi

Franco Petroli

Si no es la baja más sensible para el plantel de Godoy Cruz, es la segunda. Si bien la crítica de los hinchas del Tomba por su rendimiento en los últimos partidos fue muy dura, Franco Petroli se convirtió en un estandarte, siendo el capitán principal y dejando con vida al equipo en muchos partidos claves por la permanencia, sin olvidarnos de sus grandes actuaciones en torneos previos.

El arquero era una fija en el arco de Godoy Cruz, pero su salida a Lanús y la falta de un refuerzo de renombre en el puesto, deja más dudas que respuestas en un lugar de la cancha que te hace ganar partidos, o perderlos en una simple jugada. No hay que olvidarse que muchos partidos de la Primera Nacional se define en una sola jugada, y que muchos equipos buscan el gol y se cierran.

franco petroli godoy cruz

Cuándo debuta Godoy Cruz en la Primera Nacional

Godoy Cruz arranca su camino por la Primera Nacional, debutando de local en el Feliciano Gambarte, buscando lograr rápidamente el ascenso. En las últimas horas se conoció la agenda del Tomba en sus primeros partidos.

Lo importante para Godoy Cruz en este momento es su debut, y lo hará el viernes 13 de febrero a las 21.30 frente a Ciudad Bolívar.