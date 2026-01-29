Cómo hacer que tu baño huela siempre bien con unas esferas perfumadas

160 g de bicarbonato de sodio.

60 ml de jugo de limón fresco.

½ cucharada de vinagre blanco.

1 cucharada de agua oxigenada al 3%.

17 gotas de aceite esencial de tu preferencia.

Esferas baño Gracias a estas esferas podrás mantener tu baño perfumado todo el día.

El primer paso para realizar estas esferas perfumadas es colocar el bicarbonato de sodio y el jugo del limón en un recipiente. Mezclar bien.

En otro recipiente aparte, tendrás que colocar el agua oxigenada y el vinagre blanco. Mezclar hasta que se integren y añade el aceite esencial que elegiste. Mezclar una vez más. Combina las preparaciones de ambos recipientes hasta obtener la consistencia de una pasta.

Ahora, con la ayuda de una cuchara pequeña toma un poco de la mezcla y crea medias esferas (o esferas enteras), colócalas sobre papel para hornear y deja secar durante 4 horas.

Por último, guarda las esferas en un frasco con tapa hermética para que se conserven en buen estado por más tiempo y así cada vez que notes que tu baño pierde el fresco aroma sólo deberás tomar una bolita y listo.

Perfume baño Estas esferas perfumadas pueden colocarse en la mochila del inodoro.

Las esferas perfumadas pueden introducirse en la mochila del inodoro, y de esta manera cada vez que se utilice el inodoro liberará un agradable aroma a frescura.

Otra opción es colocar un par de estas esferas en una bandejita y exponerlas a modo de decoración en el baño, por ejemplo junto con unas toallas. Podrás ir aumentando el aroma que desprenden si las rocías con un par de gotas de aceite esencial una vez a la semana.