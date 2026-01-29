En el paisaje cambiante del poder y la tecnología militar, a veces aparecen señales que parecen susurrar que las viejas fronteras de dominio ya no bastan para contar la historia de una nación. En este sentido, un país de América Latina ha trazado un nuevo capítulo en ese relato con un nuevo avión.
El país más poderoso de América Latina crea un avión de combate y lo exporta a Europa
Este avión representa la idea de que la innovación y el poder estratégico son capaces de nacer en cualquier punto del planeta
En los últimos años, la industria aeronáutica de este país de América Latina ha ido más allá de los aviones comerciales y de entrenamiento que tradicionalmente han sido su carta de presentación para incursionar en un territorio tan exigente como la producción de aviones de combate y su exportación internacional.
El protagonista de este logro es el Embraer EMB314 Super Tucano en su versión A29N, una aeronave diseñada para operar como avión de combate ligero con enfoques múltiples. Lo que hace extraordinario este modelo de América Latina no es solo su versatilidad, sino el hecho de que Brasil ha logrado certificarlo y adaptarlo para estándares de la OTAN, lo que le ha permitido entrar en mercados hasta ahora dominados por fabricantes europeos y norteamericanos.
En diciembre de 2025, exportó las primeras unidades del A29N a Portugal, marcando la primera vez que un aparato de combate con sello brasileño cruza el Atlántico para servir en las Fuerzas Aéreas de un país europeo. El contrato, valorado en unos 200 millones de euros, incluyó no solo las aeronaves, sino sistemas de apoyo integral, simuladores de vuelo y servicios logísticos que acompañan todo el ciclo de vida de las máquinas.
Este hito no es solo una operación comercial. Es el reflejo de décadas de inversión en tecnología militar, ingeniería nacional y la consolidación de una industria que ahora compite de tú a tú con actores tradicionales. Aviones como el A29N, con aviónica modernizada, sistemas de comunicaciones compatibles con estándares occidentales y capacidad para transportar armamento aire-tierra ligero, muestran que la potencia latinoamericana no solo puede producir materiales de defensa, sino también ofrecerlos al mercado global con reconocimiento y demanda creciente.
Este país de América Latina, que ya opera decenas de estos aparatos en su propia Fuerza Aérea y ha visto cómo otros países de la región, desde Colombia hasta Chile, confían en el Super Tucano para misiones de contrainsurgencia y seguridad aérea, ahora extiende su mirada más allá del hemisferio occidental.