El país más poderoso de América Latina crea un avión de combate y lo exporta a Europa

En diciembre de 2025, exportó las primeras unidades del A29N a Portugal, marcando la primera vez que un aparato de combate con sello brasileño cruza el Atlántico para servir en las Fuerzas Aéreas de un país europeo. El contrato, valorado en unos 200 millones de euros, incluyó no solo las aeronaves, sino sistemas de apoyo integral, simuladores de vuelo y servicios logísticos que acompañan todo el ciclo de vida de las máquinas.

Embraer EMB314 Super Tucano en su versión A29N

El avión de América Latina que logra un hito sin precedentes

Este hito no es solo una operación comercial. Es el reflejo de décadas de inversión en tecnología militar, ingeniería nacional y la consolidación de una industria que ahora compite de tú a tú con actores tradicionales. Aviones como el A29N, con aviónica modernizada, sistemas de comunicaciones compatibles con estándares occidentales y capacidad para transportar armamento aire-tierra ligero, muestran que la potencia latinoamericana no solo puede producir materiales de defensa, sino también ofrecerlos al mercado global con reconocimiento y demanda creciente.

Este país de América Latina, que ya opera decenas de estos aparatos en su propia Fuerza Aérea y ha visto cómo otros países de la región, desde Colombia hasta Chile, confían en el Super Tucano para misiones de contrainsurgencia y seguridad aérea, ahora extiende su mirada más allá del hemisferio occidental.