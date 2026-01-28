Construyen la planta de energía más innovadora de América Latina: producirá 350.000 galones y será única en el mundo

Esta construcción única en América Latina combina biogás electrificado con un proceso químico innovador para generar SAF con hasta un 90% menos de emisiones de ciclo de vida que los combustibles fósiles tradicionales. Más que una fábrica, es un modelo replicable de producción limpia, que aprovecha subproductos agrícolas, como biogás proveniente de instalaciones industriales como la de Estancias del Lago, y la matriz energética casi completamente renovable de Uruguay, para dar vida a un combustible que puede llevar aviones por los cielos con menor huella ambiental.

NovaSAF1 (2)

Este proyecto único de América Latina

Este sueño de América Latina ya tiene un socio global. La gigante comercializadora de energía Trafigura firmó un acuerdo vinculante de seis años para comprar toda la producción de NovaSAF1, con entregas previstas desde 2028, asegurando así la estabilidad comercial del proyecto y facilitando su financiamiento.

Sin embargo, este camino no está exento de desafíos. Líderes del sector han señalado en foros internacionales que los combustibles limpios, incluidos los SAF, dependen de mandatos y subsidios estatales para ser competitivos frente a los combustibles fósiles.

Detrás de los números y las tecnologías, NovaSAF1 también es parte de una historia regional más amplia. Uruguay ha logrado que más del 98% de su energía eléctrica provenga de fuentes renovables, un dato que no solo genera electricidad limpia, sino que ahora alimenta una visión audaz de futuro energético.