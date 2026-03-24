Miles de mendocinos marcharon a 50 años del golpe más sangriento de la historia argentina

A 50 años de la última dictadura militar, este martes miles de mendocinos participaron de la multitudinaria marcha por el Día de la Memoria. La convocatoria fue a las 18 en el kilómetro cero y terminó en las escalinatas de la Casa de Gobierno.
Las organizaciones de derechos humanos encabezaron la movilización, seguidas por familiares de detenidos desaparecidos y asociaciones de ex presos políticos. Detrás marcharon las organizaciones sociales y barriales y los partidos políticos en el último lugar.
La agenda en Mendoza por el Día de la Memoria continuará este miércoles, jueves y viernes.
La marcha en Capital terminó con expresiones artísticas y culturales en Casa de Gobierno mientras se descomprimían las calles del centro que en cuestión de minutos ya se podía circular normalmente.
En San Rafael la marcha también empezó a las 18 desde el kilómetro cero sanrafaelino y terminó en la Plaza de la Memoria.
“Buscamos visibilizar lo que ocurrió en esta parte oscura de la historia argentina para que las nuevas generaciones tengan la información. Es fundamental la participación de toda la comunidad, especialmente los jóvenes”, destacó el director de Comunidad, Familia y Derechos Humanos de San Rafael, Diego Morales.
Marcha multitudinaria en Buenos Aires
En Buenos Aires las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo leyeron un documento que suelen escribir para esta fecha.
Con la presencia de Estela de Carlotto, Taty Almeida y Adolfo Pérez Esquivel, la asociación criticó al gobierno nacional que relativiza la cifra de desaparecidos: "Son 30 mil y fue genocidio".
"No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos. Combatían a los que querían, como hoy, convertir a la Argentina en una colonia".
También hubo referencias a la militancia de los detenidos desaparecidos. “Lucharon por una sociedad sin opresión sin explotación, venimos de esas tradiciones y recrear la lucha popular contra el gobierno de Milei y Villarruel”.
La frase despertó gritos de los manifestantes, con “Milei basura vos sos la dictadura” como consigna preponderante.
“Hay gobiernos de derechas junto con el imperialismo que atacan a pueblos de nuestro continente. El golpe de Estado de 1976 instaló un nuevo modelo económico, con la desindustrialización y la primarización de la economía, acompañado con una apertura indiscriminada de las importaciones. El terrorismo de Estado intentó desarticular el alto nivel de organización y participación política y conciencia social que amplios sectores del pueblo alcanzaron”, expresaron.