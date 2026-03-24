"La única suerte que tuve fue vivir para contarlo": el día del Golpe, por históricos políticos mendocinos

dictadura militar golpe de estado 1976 La última dictadura militar comenzó el 24 de marzo de 1976.

Otros políticos que dejaron huella en la provincia, como Ernesto Sanz y Rodolfo Iglesias, también recordaron su 24 de marzo de 1976. Radio Nihuil recolectó el material transcrito en esta nota.

El Golpe de Estado en el recuerdo de Ernesto Sanz

En 1976 era apenas un pichón que, con el preuniversitario aprobado, se había mudado a Santa Fe para estudiar abogacía. Un mes antes de que comenzara la trágica dictadura militar ya estaba instalado, dejando atrás su querido San Rafael. “El lunes 22 de marzo arrancaron las clases. El rector y el decano nos recibieron. Lo mismo pasó el martes 23”, recordó.

Pero el miércoles 24 de marzo todo cambió: “Nos enteramos del Golpe de Estado porque cuando fuimos a cursar, estaba el Ejército en la universidad y nos pedía el DNI al entrar y nos lo devolvía al salir”.

“En una semana, nuestra vida universitaria pasó de una vida ‘normal’ –porque era una época brava- a una vida en dictadura donde para entrar a la facultad había que pedirle permiso al Ejército”, dijo Sanz.

“Todo fue distinto a partir de ahí y me fue imposible hacer política durante la vida universitaria”, recordó.

Embed - Ernesto Sanz recordó el golpe de Estado de 1976

Marcelino Iglesias y su detención en la dictadura militar

“El clima previo al 24 de marzo era el de la crónica de una muerte anunciada. La gente, aunque duela decirlo, ansiaba el Golpe de Estado porque el grado de desorden era mayúsculo. La violencia, la falta de conducción y la incertidumbre eran muy grandes. Un par de días antes ya se sabía”, contó Marcelino Iglesias, que vivió en San Luis aquellos años de dictadura.

“Yo no dormí en mi pensión esa noche porque era el presidente del centro de estudiantes. Al otro día, al regresar, cayeron un sargento y unos colimbas asustados, me detuvieron, me requisaron y me llevaron detenido.

No sabía qué iba a pasar. Había poca gente en la calle. Había patrullas, pero se veía algo de actividad. Pensaba qué pasaría después.

dictadura militar golpe de estado 1976 videla La democracia volvió casi 8 años después del Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

"Me interrogaron, me llevaron al comando de San Luis. Me preguntaron por las actividades que hacíamos en la universidad y me dejaron con detención domiciliaria. Antes, me tuvieron de un lado a otro. Estuve un año y medio sin poder moverme de San Luis sin autorización. Cuando viajaba a Córdoba, donde yo vivía, en cada puesto de control me hacían bajar y tenía que mostrar el salvoconducto que me habían dado para visitar a mis padres", relató.

"Fue un momento muy difícil. Lo que más había era incertidumbre. Pero lo que vino después fue peor. Por nuestros contactos sabíamos bastante de lo que estaba pasando, las detenciones, las torturas, pero la gente no lo quiso reconocer y eso fue muy triste", lamentó.

Y continuó: "Cuando vine a Mendoza, hacíamos reuniones en casa y leíamos los documentos de la ONU que la mayoría no conocía. Batallamos bastante para lograr la democracia. La vida de uno valía lo que la decisión de cada jefe de comando dictaba. La única suerte que tuve fue vivir para contarlo”.

Embed - Marcelino Iglesias recordó el golpe de estado de 1976

Julio Cobos, un partido de la Selección y sus compañeros desaparecidos

“Estaba en la casa de mi hermana mayor, en calle Las Cañas, cuando la Junta Comandante anunció por el comunicado N°1 que asumía un gobierno. Pusieron un partido de la Selección argentina y nos tuvieron entretenidos con eso”, recordó Julio Cobos sobre aquel 24 de marzo.

“Estábamos acostumbrados a gobiernos de facto. Pero lo que no sabíamos era que se iba a iniciar la etapa más oscura de la Argentina en cuanto al terrorismo de Estado”, dijo el ex vicepresidente del país.

centro de detencion mendoza godoy cruz golpe de estado 1976 dictadura militar Uno de los centros clandestinos de detención en Mendoza. En este caso, en Godoy Cruz.

Cobos cursaba 4to año de ingeniería en 1976. “Tuve muchos compañeros desaparecidos y otros detenidos. Recuerdo al Colo López, que logramos que recuperara la libertad a los tres días de su detención, se fue de Mendoza y no pudo seguir estudiando. Para aquellos que tenemos la memoria, es una situación muy angustiante”.

Embed - Julio Cobos recordó el golpe de Estado de 1976

Rodolfo Gabrielli vio los primeros tanques de la dictadura en plena 9 de julio

La mañana del 24 de marzo de 1976 estaba en Buenos Aires. Se hospedaba justo en un hotel que daba a la Avenida 9 de julio. Ya era contador y ejercía como auditor en Giol.

“Cuando nos levantamos, vimos toda la avenida tomada por tanques y fuerzas del Ejército y nos dimos cuenta de que el Golpe de Estado anunciado se había concretado. Al emprender el regreso a Mendoza, en el aeropuerto los controles fueron muy estrictos. Tuvimos que pasar por una lista de gente buscada, que estaba encabezada por Juan Abal Medina… La represión había empezado”.

Su vida cambió durante la dictadura militar. Lo despidieron de Giol y también de la facultad, donde daba clases. “Nos llamó el rector, un odontólogo de la Fuerza Aérea y nos dijo, a mí y a un compañero: ‘A ustedes no los quiero ver más por acá; y si los veo, aténganse a las consecuencias’”.

dictadura golpe de estado 1976 abuelas de plaza de mayo

Al menos él lo puede contar, piensa. “Muchos otros no”.

Embed - Rodolfo Gabrielli recordó el golpe de Estado de 1976

En medio del recuerdo de la dictadura, Gabrielli destacó sus años como gobernador. También los de Lafalla y los de Bordón: “Cuando pudimos gobernar, lo hicimos sin odios ni rencores. Estos 50 años nos tienen que servir para la reconciliación de los argentinos. Tenemos que dejar tantas diferencias y construir una Argentina en común. Mendoza puede aportar su ejemplo por el respeto a las instituciones”.