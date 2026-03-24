Billy Lee Hunt: el rockero estadounidense que marcó a fuego Mendoza y terminó desaparecido por la dictadura

juicio-lesa-humanidadjpg.webp Billy Lee Hunt fue uno de los cientos mendocinos desaparecidos de la dictadura.

Mendoza, juventud y dictadura

La elección de Mendoza no fue al azar. En estas tierras vivía una hermana de la mujer. Así fue que Billy Lee Hunt pasó gran parte de su infancia donde al poco tiempo ya no era un foráneo. Ya de adolescente, mientras cursaba el secundario en el Colegio Nacional Agustín Álvarez y la escuela Zocchi, formó una banda de rock.

Los Caravelles solían presentarse en los pubs de moda en la década del '60 y '70. Fueron unos de los pioneros del rock en Mendoza. Su fuerte era hacer covers de The Beatles, que explotaba e influía a bandas de todo el mundo por ese entonces. En el escenario del G-7, en el kilómetro cero, Billy Lee Hunt desplegaba todo su arte, su carisma y también su "facha mortal", como lo inmortalizarían en una canción décadas después.

Embed - Lopez "Billy Lee Hunt" (2014)

En 1973 comenzó a desplegar otras de sus tantas facetas: la vinculada a la política y el compromiso social. Se inscribió en la Escuela Superior de Periodismo y al poco tiempo era presidente del centro de estudiantes. Al mismo tiempo, empezó a militar en la Juventud Universitaria Peronista (JUP) y en Montoneros. Era común verlo repartiendo panfletos por esa época y participando activamente de discusiones ideológicas. "No usaba ametralladora, usaba una guitarra", graficó uno de sus jóvenes amigos de la época.

Pese a que no pertenecía a ningún brazo armado de las organizaciones calificadas como "subversivas" por la dictadura, su perfil cumplía todos los requisitos para transformarlo en un desaparecido. Y así lo hicieron.

La VIII Brigada de Infantería de Montaña lo buscaba desde febrero de 1977 por haber violado la Ley de Seguridad Nacional. Fue el 8 de abril de ese año cuando desapareció para siempre. Salió de la casa de su novia, en el Barrio de los Maestros, en Godoy Cruz. Días después, un llamado anónimo aseguró a su familia que estaba detenido en la penitenciaría. Otros dijeron que fue ejecutado por militares en la puerta de una Iglesia. La investigación de lesa humanidad que se realizó décadas después no pudo esclarecer cómo fue secuestrado Billy Lee Hunt, pero sí dejó en claro que la dictadura no lo pudo borrar de la memoria colectiva.