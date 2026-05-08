La grúa más grande del planeta Tierra viajó 9.000 km para la construcción de una infraestructura energética sin precedentes

Big Carl, la grúa más grande del planeta Tierra: 100 metros que impulsan la construcción de infraestructura energética sin precedentes

La construcción de Hinkley Point C se convirtió en uno de los proyectos energéticos más ambiciosos y costosos del planeta Tierra. La central nuclear, desarrollada por EDF junto a CGN en Reino Unido, reúne algunas de las tecnologías de ingeniería más avanzadas de la actualidad para levantar una infraestructura sin precedentes.

Para hacer posible esta megaconstrucción, el grupo Sarens trasladó hasta el lugar la gigantesca SGC-250, conocida mundialmente como “Big Carl”. Considerada una de las grúas más grandes y potentes del planeta Tierra, fue diseñada para elevar estructuras colosales de miles de toneladas con una precisión extrema.

Big Carl (2)

¿Cómo es la grúa más grande del planeta Tierra?

Big Carl es una grúa de tipo pórtico sobre orugas diseñada para trabajos de ingeniería extrema, capaz de operar con cargas cercanas a las 5.000 toneladas métricas. Su estructura está pensada para soportar pesos colosales manteniendo estabilidad en terrenos de gran exigencia, lo que la convierte en una de las máquinas más potentes del planeta Tierra.

Una de sus características más destacadas es su capacidad de elevación, que supera los 250 metros de altura. Esto le permite instalar componentes gigantescos en proyectos de infraestructura compleja, donde se requiere precisión absoluta para posicionar piezas de acero y hormigón de gran tamaño.

Además, cuenta con sistemas de control de alta precisión que permiten movimientos milimétricos incluso con cargas extremas. Su diseño modular facilita el ensamblaje y transporte en partes, adaptándose a distintos entornos de construcción pesada, desde centrales energéticas hasta estructuras industriales de gran escala.