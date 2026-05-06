El animal más feliz es uno de los más solitarios: su especie puede "reprogramar" su reproducción según el ambiente

Se trata del quokka, un pequeño marsupial que habita principalmente en Rottnest Island y algunas zonas aisladas de Australia. Su característica “sonrisa” no es una expresión emocional como en los humanos, sino la forma natural de su rostro. Aun así, la apariencia de este animal lo convirtió en un símbolo de ternura a nivel mundial.

Más allá de su imagen, el quokka es un animal nocturno y, en gran medida, solitario, que pasa gran parte del tiempo alimentándose de vegetación y resguardándose del calor.

quokka (Setonix brachyurus). (2)

La importancia de estos animales

Pero lo más interesante no es su popularidad, sino su capacidad de adaptación. Como otras especies de marsupiales, el quokka puede ajustar su reproducción según las condiciones del ambiente. En contextos favorables, las hembras pueden reproducirse con mayor frecuencia, mientras que en situaciones adversas, como escasez de alimento o sequía, pueden retrasar o incluso “pausar” el desarrollo embrionario mediante un proceso conocido como diapausa embrionaria. Esta estrategia les permite sincronizar el nacimiento de sus crías con momentos en los que las probabilidades de supervivencia son mayores.

Además, su aislamiento geográfico ha sido clave para su evolución. Al vivir en áreas con pocos depredadores naturales, especialmente en islas como Rottnest, desarrollaron comportamientos menos defensivos que otros mamíferos. Sin embargo, esta misma condición los vuelve vulnerables frente a cambios en el entorno o la introducción de especies externas.

En condiciones de sequía, puede sobrevivir consumiendo plantas suculentas que almacenan agua, y es capaz de regular su temperatura corporal incluso en climas extremos que alcanzan los 44 °C. También puede trepar pequeños árboles en busca de alimento y almacenar grasa en su cola como reserva energética.

A pesar de estas habilidades, su supervivencia se ve amenazada por la deforestación y la presencia de especies invasoras como zorros y gatos salvajes, lo que hace que su futuro dependa en gran medida de la intervención humana para evitar su desaparición.