Fotos que conmueven: el lado más tierno de los animales capturado en una imagen

hipopotamos El bebé eligió descansar donde se siente más seguro, junto a su madre en el agua.

Del mismo modo, la imagen de un osezno pardo aferrado a su madre en los bosques de Canadá nos habla de esa etapa de dependencia absoluta, donde el calor materno es la única frontera contra el mundo exterior.

osospolares madre e hijo abrazados ¿Qué hay mejor para protegerse del frío que un abrazo maternal?

Además, esta galería de varios fotógrafos destaca escenas únicas que parecen extraídas de nuestra propia infancia, dándonos esa paz al corazón de revivirla. Así es como se título una foto llamada "El juego del escondite" donde un mono dorado en las montañas de Virunga fue capturado por Amish Chhagan en una postura que cualquier niño reconocería. Esta especie, hoy en peligro de extinción, nos regala un gesto de timidez que humaniza su lucha por la supervivencia.

un leon y una lagartija Un diminuto lagarto posa frente a la cabeza de un gran león mientras este duerme.

Por otro lado, en el Parque Nacional Kruger, una cría de babuino Chacma fue vista escapando de su madre no por peligro, sino por la simple distracción de recolectar y comer flores. Estas fotos también muestran la torpeza del aprendizaje mostrando cómo las crías de elefante, que aún no dominan sus trompas, protagonizan escenas de chapoteos y "peinados" accidentales que desatan sonrisas en cualquier espectador.

Por último, una de las fotos más tierna nos muestra un contraste único en la naturaleza. Un león y un diminuto lagarto fueron finalistas en la categoría Comportamiento (Anfibios y reptiles) del World Nature Photography Awards 2025.