Fotos que conmueven: el lado más tierno de los animales capturado en una imagen

Una imagen vale más que mil palabras y esta frase responde a cualquier ámbito. Pero cuando hablamos del Día del Animal, ciertas fotografías no solo valen palabras, sino que despiertan una empatía profunda que trasciende las fronteras y las especies. Así que en este día tan particular para ellos, te mostramos la naturaleza entre el asombro y la sensibilidad.
De acuerdo con una selección fotográfica de National Geographic, podemos ver cómo la mirada de los fotógrafos de vida silvestre logran capturar momentos únicos de los animales forjando vínculos emocionales con el mundo natural.
Fotos que conmueven: el lado más tierno de los animales capturadas en una imagen
La naturaleza suele ser retratada como un escenario de supervivencia implacable. Sin embargo, el lente de artistas como Marina Cano nos devuelve una versión más íntima. Su captura de una cría de hipopótamo abrazando a su madre durante una hora en el agua nos recuerda que el contacto físico es, para todos los mamíferos, el primer lenguaje de seguridad.
Del mismo modo, la imagen de un osezno pardo aferrado a su madre en los bosques de Canadá nos habla de esa etapa de dependencia absoluta, donde el calor materno es la única frontera contra el mundo exterior.
Además, esta galería de varios fotógrafos destaca escenas únicas que parecen extraídas de nuestra propia infancia, dándonos esa paz al corazón de revivirla. Así es como se título una foto llamada "El juego del escondite" donde un mono dorado en las montañas de Virunga fue capturado por Amish Chhagan en una postura que cualquier niño reconocería. Esta especie, hoy en peligro de extinción, nos regala un gesto de timidez que humaniza su lucha por la supervivencia.
Por otro lado, en el Parque Nacional Kruger, una cría de babuino Chacma fue vista escapando de su madre no por peligro, sino por la simple distracción de recolectar y comer flores. Estas fotos también muestran la torpeza del aprendizaje mostrando cómo las crías de elefante, que aún no dominan sus trompas, protagonizan escenas de chapoteos y "peinados" accidentales que desatan sonrisas en cualquier espectador.
Por último, una de las fotos más tierna nos muestra un contraste único en la naturaleza. Un león y un diminuto lagarto fueron finalistas en la categoría Comportamiento (Anfibios y reptiles) del World Nature Photography Awards 2025.