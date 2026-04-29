Mientras que América del Sur los excluye un millonario de India busca comprarlos y salvarles la vida

El caso de los hipopótamos en Colombia es uno de los ejemplos más complejos de fauna invasora en América del Sur. Introducidos en la década de 1980 en una propiedad privada, estos animales se reprodujeron sin control tras la muerte de Escobar, expandiéndose por ríos y humedales del país. Hoy su población supera ampliamente la estimación inicial de unas pocas decenas, generando preocupación por su impacto en ecosistemas locales.

La ministra de Ambiente, Irene Vélez, propuso que el manejo de la población invasora de América del Sur se articula en torno a dos pilares que se desarrollarían de forma simultánea: la translocación y el control letal (o eutanasia). Es así que las autoridades han decidido sacrificar a 80 hipopótamos, sin embargo, el hijo de un multimillonario de India se ha ofrecido a ayudar a Colombia. Anant Ambani, hijo del magnate de India Mukesh Ambani, expresó su disposición a “recibir y cuidar” animales en el zoológico privado Vantara, ubicado en Gujarat, India, en medio de una propuesta que busca ampliar su rol como centro de conservación.

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El millonario de India que quiere a estos animales de América del Sur

La iniciativa, se sostiene en la idea de que “toda vida importa” y que existe una responsabilidad compartida de proteger a los animales siempre que sea posible. El zoológico Vantara alberga cerca de 2.000 especies, incluyendo elefantes y tigres, y se presenta como uno de los proyectos privados de conservación más grandes de India.

Sin embargo, la propuesta no está exenta de controversia. Activistas y conservacionistas han cuestionado el proyecto, señalando entre sus críticas las condiciones climáticas del área que podrían no ser adecuadas para ciertas especies. Por el momento, el gobierno de Colombia no ha emitido una respuesta oficial ante la oferta.

¿Por qué estos animales modifican los ríos de América del Sur?

El hipopótamo altera los ecosistemas acuáticos de América del Sur porque remueve sedimentos, destruye vegetación, desplaza a especies nativas y modifica la calidad del agua con sus desechos orgánicos. Además, representa un riesgo real para las comunidades locales cercanas a los ríos de Colombia. Aunque parecen dóciles, los hipopótamos son territoriales y agresivos, en África causan más muertes humanas que cualquier otro mamífero salvaje.

Sin embargo, el dilema no es solo científico, sino ético. ¿Qué hacer con estos animales? ¿Erradicarlos, reubicarlos, esterilizarlos? Las respuestas dividen a ambientalistas, políticos y comunidades. Mientras tanto, los hipopótamos continúan su marcha lenta y silenciosa por los ríos colombianos, entre niebla y lirios de agua, convertidos en símbolo de un desequilibrio que el ser humano creó.