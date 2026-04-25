El gobernador Alfredo Cornejo encabezó este sábado en la Casa de Gobierno la recepción de una nueva partida de medicamentos importados desde India, en el marco de una estrategia provincial que busca reducir costos, ampliar el acceso a tratamientos y fortalecer el sistema sanitario.
Mendoza ahorró más de $76 millones con la importación de medicamentos desde India
El gobernador Alfredo Cornejo y el ministro Rodolfo Montero recibieron un nuevo cargamento de remedios importados de India
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Salud y Deportes, permitió incorporar insumos clave a través de dos vías: la cooperación internacional y la compra directa a laboratorios del exterior. En total, la operación garantiza entre 15 y 16 meses de cobertura y representa un ahorro superior a los $76 millones para la provincia.
Entre los medicamentos recibidos se destacan 1.834 envases de Tamoxifeno 20 mg —equivalentes a más de 55.000 comprimidos— gestionados mediante la Organización Panamericana de la Salud, fundamentales para el tratamiento del cáncer de mama hormonodependiente.
A esto se suma la compra directa a India de más de 1,8 millones de unidades de Amoxicilina con Ácido Clavulánico, un antibiótico de amplio espectro, y 182.400 unidades de Tamsulosina, utilizada para tratar síntomas urinarios vinculados a la hiperplasia prostática benigna.
“Estamos consolidando un modelo que combina eficiencia económica con acceso a la salud”, afirmó Cornejo, quien destacó que en algunos medicamentos los ahorros alcanzan hasta el 96% respecto de los valores habituales del mercado.
Compra eficiente de medicamentos
Por su parte, el ministro de Salud, Rodolfo Montero, precisó que solo en esta entrega el ahorro ronda los $80 millones y remarcó que Mendoza fue pionera en el país en implementar compras de medicamentos a través de la OPS.
Durante la jornada, además, se firmó un nuevo acuerdo de cooperación con la organización internacional para profundizar el trabajo en áreas estratégicas como la evaluación de recursos humanos y el fortalecimiento de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.