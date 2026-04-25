Mendoza ahorró más de $76 millones con la importación de medicamentos desde India

Medicamentos importados de India Mendoza recibió este sábado una nueva tanda de medicamentos de India. Sólo con esta partida, el Estado se ahorró $76 millones.

A esto se suma la compra directa a India de más de 1,8 millones de unidades de Amoxicilina con Ácido Clavulánico, un antibiótico de amplio espectro, y 182.400 unidades de Tamsulosina, utilizada para tratar síntomas urinarios vinculados a la hiperplasia prostática benigna.

“Estamos consolidando un modelo que combina eficiencia económica con acceso a la salud”, afirmó Cornejo, quien destacó que en algunos medicamentos los ahorros alcanzan hasta el 96% respecto de los valores habituales del mercado.

Compra eficiente de medicamentos

Por su parte, el ministro de Salud, Rodolfo Montero, precisó que solo en esta entrega el ahorro ronda los $80 millones y remarcó que Mendoza fue pionera en el país en implementar compras de medicamentos a través de la OPS.

Durante la jornada, además, se firmó un nuevo acuerdo de cooperación con la organización internacional para profundizar el trabajo en áreas estratégicas como la evaluación de recursos humanos y el fortalecimiento de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.