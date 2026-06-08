Rodolfo Montero respaldó el delivery de medicamentos de venta libre en Mendoza

rodolfo montero en el hospital de lujan El ministro de Salud, Rodolfo Montero, busca modificar la ley de Farmacia, para habilitar que haya en Mendoza delivery de medicamentos de venta libre.

Hoy la posibilidad de que una farmacia envíe medicamentos a un cliente a través de un servicio de delivery es ilegal. Por eso, para avanzar con esta chance Montero y su equipo pretenden reformar la Ley de Farmacias, de manera de flexibilizarla y facilitar la chance de que se pueda comprar por internet esos medicamentos de venta libre.

Por ahora el proyecto está en etapa embrionaria, pero en Casa de Gobierno no descartan avanzar con un decreto para luego darle sustento con la reforma de la ley.

Hay que recordar que el mismo ministro Montero fue pionero en la importación de medicamentos de la India, con la idea de abaratar costos. Ahora pretende facilitar la venta de estos medicamentos de venta libre.

Qué habría que modificar para hacer delivery de medicamentos

Si esta posibilidad avanza, las farmacias tendrá que hacer un registro ante la autoridad sanitaria para que esta la habilite a la venta por los canales on line.

Por otro lado hay que asegurarse una correcta trazabilidad de ese envío. Que haya un mecanismo por el cual se pueda corroborar que el medicamento que se venda corresponda con el que finalmente llega a destino, y que no sufra alteraciones o cambios en el camino.

Para asegurarse que el medicamento llegue íntegro a destino se deberán sumar otras medidas de seguridad, como es que salga sellado de los locales y a eso se sumaría un sistema de códigos o token -como el que usan ya algunas aplicaciones de transporte o delivery- de manera tal que el comprador y quien reparta ese medicamento puedan validar la entrega y haya un registro para corroborarla.