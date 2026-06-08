Rodolfo Montero respaldó el delivery de medicamentos de venta libre en Mendoza

La reunión de Alfredo Cornejo con los directivos de Mercado Libre activó la posibilidad de que en Mendoza se pueda hacer delivery de medicamentos de venta libre, una opción que hoy no está habilitada. Tanto gustó la idea que el mismo ministro de Salud, Rodolfo Montero, ya trabaja para reformar la ley de farmacias que lo impide.
"Hay que resolver primero el obstáculo legal y después garantizar que ese medicamento de venta libre que pidió una persona en la farmacia sea el que le termina llegando, hacer la trazabilidad del medicamento desde que sale de la farmacia hasta que llega a domicilio por una plataforma o por Mercado Libre", asumen desde el ministerio de Salud.
La posibilidad de avanzar con esa venta se habló en el encuentro de Cornejo con Matías Fernández Díaz (director de Relaciones Gubernamentales para Argentina y Uruguay de Mercado Libre), Gabriel Díaz Zolorzalo (gerente de Relaciones Gubernamentales) y Gonzalo Gómez Romero (gerente de Logística). Es que del gabinete se sumó a esa cumbre el mismo ministro Montero, y su par de Producción, Rodolfo Vargas Arizu.
Hoy la posibilidad de que una farmacia envíe medicamentos a un cliente a través de un servicio de delivery es ilegal. Por eso, para avanzar con esta chance Montero y su equipo pretenden reformar la Ley de Farmacias, de manera de flexibilizarla y facilitar la chance de que se pueda comprar por internet esos medicamentos de venta libre.
Por ahora el proyecto está en etapa embrionaria, pero en Casa de Gobierno no descartan avanzar con un decreto para luego darle sustento con la reforma de la ley.
Hay que recordar que el mismo ministro Montero fue pionero en la importación de medicamentos de la India, con la idea de abaratar costos. Ahora pretende facilitar la venta de estos medicamentos de venta libre.
Qué habría que modificar para hacer delivery de medicamentos
Si esta posibilidad avanza, las farmacias tendrá que hacer un registro ante la autoridad sanitaria para que esta la habilite a la venta por los canales on line.
Por otro lado hay que asegurarse una correcta trazabilidad de ese envío. Que haya un mecanismo por el cual se pueda corroborar que el medicamento que se venda corresponda con el que finalmente llega a destino, y que no sufra alteraciones o cambios en el camino.
Para asegurarse que el medicamento llegue íntegro a destino se deberán sumar otras medidas de seguridad, como es que salga sellado de los locales y a eso se sumaría un sistema de códigos o token -como el que usan ya algunas aplicaciones de transporte o delivery- de manera tal que el comprador y quien reparta ese medicamento puedan validar la entrega y haya un registro para corroborarla.