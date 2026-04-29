Día del animal: los animales que cambiaron la historia del mundo y se convirtieron en héroes

La historia no la hacemos nosotros solos, el mundo contribuye con un granito de arena y los animales por supuesto que también, estos son algunos casos:

El perro que ayudó a capturar a Bin Laden: se llamaba Cairo, formaba parte de unidades del ejército y era un Malinois belga que se encargo de asegurar el perímetro de la casa en la que se ocultaba.

se llamaba Cairo, formaba parte de unidades del ejército y era un Malinois belga que se encargo de asegurar el perímetro de la casa en la que se ocultaba. La paloma mensajera que salvó un batallón: Cher Ami fue una paloma mensajera que durante la Segunda Guerra Mundial. Salvó a 194 personas al entregar 12 cartas que informaba a las fuerzas norteamericanas una alianza enemiga.

Cher Ami fue una paloma mensajera que durante la Segunda Guerra Mundial. Salvó a 194 personas al entregar 12 cartas que informaba a las fuerzas norteamericanas una alianza enemiga. El caballo Jim que ayudó a fabricar la cura de la difteria , una enfermedad mortal a finales del siglo XIX y principios del XX.

, una enfermedad mortal a finales del siglo XIX y principios del XX. Belka y Strelka, las perritas astronautas que fueron los primeros seres vivos que volvieron del espacio sanas y salvas.

que fueron los primeros seres vivos que volvieron del espacio sanas y salvas. David Greybeard, el chimpancé que utilizaba herramientas para diseñar una herramienta para cazar un nido de termitas.

Por qué el día del animal se celebra el 29 de abril

animales del mundo y el creador de su dia Hoy es el día del animal.

La elección del 29 de abril no es azarosa ni responde a una festividad religiosa. Se trata de un homenaje a la figura del Dr. Ignacio Lucas Albarracín, quien falleció ese mismo día en 1926 y sucedió a Domingo Faustino Sarmiento como presidente de la Sociedad Argentina Protectora de Animales.

Durante su gestión, fue el gran impulsor de la Ley Nacional de Protección de Animales (Ley 2.786), sancionada en 1891. Esta norma fue pionera en su época, ya que estableció la obligatoriedad de brindar protección a los animales y castigar el maltrato y la crueldad.