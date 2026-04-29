Día del animal: qué tipo de therian sos según tu fecha de nacimiento y los signos del zodíaco

¿Alguna vez sentiste una conexión inexplicable con un animal, como si reflejara tu forma de ser? En el marco del Día del animal, esta pregunta cobra un sentido especial para quienes se sienten parte del fenómeno therian, una tendencia que crece en redes sociales y describe a personas que se identifican espiritual o psicológicamente con una especie no humana.
A través de la astrología, es posible determinar qué criatura habita en vos según tu fecha de nacimiento. Los rasgos característicos de los signos del zodiaco ofrecen una guía clara para entender este vínculo, revelando cómo nuestro temperamento y nuestra energía coinciden con el comportamiento de ciertos animales en su estado salvaje.
¿Qué tipo de therian sos según los signos del zodiaco?
La combinación entre la carta astral y la identidad animal permite trazar un mapa de nuestra naturaleza interior. Acá te contamos cuál es tu animal protector según tu signo:
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Aries (Lobo): representa tu liderazgo, coraje y una personalidad con fuerte identidad. Aries comparte ese impulso instintivo de ir al frente y proteger a su manada.
Tauro (Oso): refleja una fuerza tranquila y conexión con la tierra. Sos firme, protector y amante de la seguridad emocional y material.
Géminis (Cuervo): símbolo de inteligencia y cambio. Encarna la mente inquieta y la curiosidad constante de los geminianos.
Cáncer (Delfín): refleja tu sensibilidad y la capacidad de crear lazos profundos, protectores y sumamente emocionales.
Leo (León): no hay dudas, este therian te define por tu presencia, orgullo, carisma y un corazón valiente que necesita brillar.
Virgo (Ciervo): simboliza la delicadeza, la atención al detalle y una conciencia del entorno muy aguda. Una energía silenciosa pero perceptiva.
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Libra (Cisne): refleja la búsqueda constante de armonía y elegancia. Es una forma equilibrada y estética de relacionarse con el resto.
Escorpio (Serpiente): Es el therian escorpiano por excelencia. Representa el renacer constante, el misterio y una profundidad emocional inigualable.
Sagitario (Caballo): representa el espíritu viajero, la sed de aventura y el optimismo. Un animal que no soporta las ataduras y ama la libertad.
Capricornio (Cabra): simboliza la capacidad de avanzar y escalar incluso en los terrenos más difíciles gracias a la perseverancia y disciplina.
Acuario (Águila): refleja una mente libre y la necesidad de ver más allá de lo evidente, con una perspectiva única e independiente.
Piscis (Lobo marino): encarna la fluidez emocional, la empatía y el mundo interno profundo que caracteriza a los nacidos bajo este signo.