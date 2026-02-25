El primer "Therian" de la historia es argentino y lo predijo una famosa serie televisiva

En los últimos días, un video viral compartido en redes volvió a poner en conversación la palabra therian en Argentina. El contenido apunta a un fragmento de la exitosa sitcom argentina Casados con Hijos (2005-2006), donde aparece un personaje con una máscara de perro, similar a las que algunos therians usan en redes sociales. Aunque se trata de una escena humorística de hace años, muchos internautas lo bautizaron como el “primer therian en la historia local”.
¿Qué significa therian?
El término therian proviene de “therianthropy”, un concepto que combina raíces griegas para “bestia” (therion) y “humano” (anthropos). En la actualidad describe a personas que sienten una conexión psicológica o espiritual con un animal específico y pueden expresar esa identidad a través de comportamientos, accesorios como colas o máscaras, o rituales simbólicos.
Aunque esta identidad existe desde los años noventa en comunidades digitales, su presencia y visibilidad pública se dispararon recientemente en plataformas como TikTok, donde jóvenes comparten experiencias, hábitos y debates sobre lo que significa sentirse “therian”.
El primer "Therian" de la historia es Argentino y lo predijo "Casados con hijos"
El clip que circula muestra a un personaje con máscara de perro que recuerda a los elementos visuales asociados con la estética therian. Este fragmento pertenece al capítulo “Todos los perros van en celo” de Casados con Hijos, una de las comedias más populares de la TV argentina.
Si bien algunos usuarios de redes lo interpretan como una predicción cómica del fenómeno therian, lo cierto es que en ese contexto televisivo la escena es parte del humor absurdo típico de la serie. Lo que comenzó como un término poco conocido se transformó en tendencia viral en redes durante este 2026. Pues mientras los Argento lidiaban con la virilidad de su mascota, la serie presentaba, sin saberlo, una estética que décadas después se convertiría en un fenómeno de identidad para miles de jóvenes alrededor del globo.