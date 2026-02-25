El primer "Therian" de la historia es argentino y lo predijo una famosa serie televisiva

El primer "Therian" de la historia es Argentino y lo predijo "Casados con hijos"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/i/status/2020915602483732672&partner=&hide_thread=false Un visionario. pic.twitter.com/P3AheP3fMc — CheNetflix (@CheNetflix) February 9, 2026 Casados con Hijos lo hizo de nuevo: el video que predijo a los therians

El clip que circula muestra a un personaje con máscara de perro que recuerda a los elementos visuales asociados con la estética therian. Este fragmento pertenece al capítulo “Todos los perros van en celo” de Casados con Hijos, una de las comedias más populares de la TV argentina.

Si bien algunos usuarios de redes lo interpretan como una predicción cómica del fenómeno therian, lo cierto es que en ese contexto televisivo la escena es parte del humor absurdo típico de la serie. Lo que comenzó como un término poco conocido se transformó en tendencia viral en redes durante este 2026. Pues mientras los Argento lidiaban con la virilidad de su mascota, la serie presentaba, sin saberlo, una estética que décadas después se convertiría en un fenómeno de identidad para miles de jóvenes alrededor del globo.