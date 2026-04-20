La RAE se hartó de esta palabra y la prohibió

Por un caso específico la Real Academia Española decidió tomar una medida tajante: prohibió el uso de una palabra. Aunque no haya penas ni multas por utilizarla, según la RAE no hay forma correcta de escribirla, más allá de que cuando se hable suene bien.

La RAE decidió prohibir el singular de "salidle". Esta se forma al combinar el verbo "salir" con el pronombre enclítico "le" al final. En su formato plural está bien usada y se considera correcta, no así en su forma singular.

Cuando queremos utilizarla en formato singular, la opción fonética sería “sal-le”, que aunque pueda sonar bien, ortográficamente es incorrecta por el uso de las dos L consecutivas, que ya tienen otro significado.

La Real Academia Española prohibió el uso del separador entre ambas L, por lo que finalmente no hay una manera correcta de escribir esta palabra.

Por lo tanto, esta palabra puede pronunciarse, pero no tiene una forma correcta de pasarla a la escritura.

Hay muchos modismos o palabras que no tienen una coherencia en cuestiones ortográficas o escritas como si lo tienen a un nivel fonético.

También pasa al revés, cuando mencionamos ciertos términos que no parecen correctos, pero sí lo son si se buscan en un diccionario.

La Real Academia Española difundió varias palabras o modismos que no tienen una coherencia en cuestiones ortográficas, como si lo tienen a nivel fonético.

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En otras oportunidades puede pasar al revés y ciertos términos que no nos parecen correctos, pero al buscarlos en el diccionario corroboramos que sí.

Esto se da en gran medida porque el castellano es un idioma con un sistema verbal complejo. Esta estructura pone a este idioma en uno de los principales puestos de dificultad en relación a las lenguas de otros países, como el inglés o francés.

Fuente: la100.cienradios.com