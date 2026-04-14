¿"Mucha hambre" o "mucho hambre"?: la respuesta de la RAE te asombrará

Aunque se combine con el artículo el (para evitar el hiato que se produce con la hambre), “hambre” es un sustantivo femenino. Esto significa que todos los adjetivos y determinantes que la acompañan deben ir en femenino:

Mucha hambre (correcto)

(correcto) Mucho hambre (incorrecto)

Según la Real Academia Española (RAE), se debe emplear mucha hambre; dado que es un "sustantivo femenino que se usan con determinantes de este género gramatical".

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rae

Según la RAE: por qué se usa “el” y no “la”

El artículo masculino el se emplea por una razón fonética: para evitar la repetición del sonido fuerte de la a. Decimos el hambre en lugar de la hambre simplemente porque suena mejor y es más natural al hablar.

Pero, como aclara la RAE, el género gramatical sigue siendo femenino.

Por eso, cuando agregamos un adjetivo o cuantificador, este debe concordar con el género original del sustantivo:

Tengo mucha hambre

Siento una hambre tremenda

Fuente: tn.com.ar