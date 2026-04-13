La RAE explica cuál es la palabra que muchos escriben separada y en realidad va toda junta

La RAE aclaró cuál es la palabra que sí o sí debe ir junta sin importar si se utiliza en lo cotidiano o en un contextos más formales.

Por eso, es clave conocer cuál es esta palabra incorporada con frecuencia en el lenguaje de los argentinos que se escribe toda junta, a pesar de lo que muchos creían.

Uno de los fallos más habituales es escribir "al rededor", separado. Sin embargo, la forma correcta y la única aceptada por la RAE es "alrededor", todo junto.

A simple vista, puede parecer lógico descomponerlo como la suma de "al" + "rededor", pero la Academia es clara: "alrededor" es un adverbio de lugar y de tiempo, y debe escribirse siempre en una sola palabra.

Este término se usa para indicar cercanía, proximidad o distribución en torno a un punto físico o temporal. Algunos ejemplos:

"Los niños jugaban alrededor del árbol."

"Llegaremos alrededor de las seis de la tarde."

rae2

La forma separada (al rededor) no solo es incorrecta según la norma, sino que ni siquiera figura en el Diccionario. Es decir: se considera un error ortográfico sin excepciones.

La confusión surge porque puede parecer la suma de “al” + “rededor”, pero en realidad se trata de un adverbio que expresa cercanía o proximidad, ya sea en el espacio o en el tiempo.

Por eso, la RAE insiste en que nunca debe escribirse separado.

Fuente: diarioepoca.com