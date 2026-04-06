La RAE dejó bien claro cuál es la palabra en español para referirse a "flashback"

“Flashback” es un extranjerismo proveniente del inglés que combina las palabras “flash” (destello) y “back” (atrás), describiendo un “salto atrás” en el tiempo.

Aunque esta palabra se popularizó globalmente, el español cuenta con equivalentes que conservan su riqueza lingüística.

Es uno de los términos más habituales cuando se habla de una narración, ya sea una película o una novela. Es, desde siempre un recurso narrativo muy común pero en los últimos tiempos se ha impuesto una manera de denominarlo que toma su forma del inglés: cuando el relato de una historia retrocede en el tiempo para explicar algo del pasado cronológico, decimos que ha ocurrido un "flashback".

Sin embargo, hay una palabra en castellano para decir lo mismo sin tomar prestado el término del inglés.

La analepsis o flashback es una figura literaria que interrumpe el relato para explicar un acontecimiento pasado con respecto del momento al que se estaba haciendo referencia.

Puede abarcar desde una línea hasta varios capítulos de una obra literaria.

Analepsis proviene del griego y significa “recuperación” o “restauración”. Por tanto, la analepsis, como recurso literario, “recupera” un momento pasado que ayuda a entender lo que ocurre en el presente de la narración.

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Para entender lo que es una analepsis ayuda valerse de un sinónimo de uso frecuente en la actualidad: flashback.

Flashback es un neologismo que se refiere a la sensación de recibir un destello repentino con un episodio del pasado.

Flashback es un extranjerismo proveniente del inglés que se utiliza con más frecuencia en el ámbito audiovisual.

La RAE recuerda que es posible utilizar los siguientes términos en lugar de “flashback”

Analepsis : una palabra técnica, utilizada principalmente en literatura, que refiere a una retrospección o regreso a un punto anterior en la narración.

: una palabra técnica, utilizada principalmente en literatura, que refiere a una retrospección o regreso a un punto anterior en la narración. Escena retrospectiva : describe claramente la acción de mostrar un evento pasado.

: describe claramente la acción de mostrar un evento pasado. Secuencia retrospectiva : muy usada en cine y televisión, enfatiza la continuidad de la acción.

: muy usada en cine y televisión, enfatiza la continuidad de la acción. Salto atrás: una forma coloquial y sencilla de expresar este recurso narrativo.

Fuente: tn.com.ar