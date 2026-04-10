"El Internet" o "la Internet": la RAE detalló cuál de las dos es válida

En primer lugar, es importante entender que la palabra "Internet" es un sustantivo de género ambiguo en español. Esto significa que puede usarse tanto en masculino como en femenino.

La RAE, en su página oficial, explica que aunque ambas formas son correctas, el uso mayoritario en los países hispanohablantes es "el Internet".

Este predominio del género masculino puede estar influenciado por el uso de la palabra en inglés, donde se emplea "the Internet" sin marcar género.

Ambas formas son correctas y aceptadas por la RAE, por lo que la elección entre "el" o "la" dependerá del gusto y la costumbre de cada hablante.

No obstante, es importante ser coherente en el uso del género elegido dentro de un mismo texto para mantener la consistencia.

Resumiendo confirmamos que ambas son válidas, según la Real Academia Española; es decir, se puede hacer uso del género masculino y femenino para referirse a la palabra Internet.

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Otra duda frecuente es si "Internet" debe escribirse con mayúscula inicial o si puede escribirse en minúsculas. La RAE indica que, en sus primeras apariciones, "Internet" se consideraba un nombre propio y, por lo tanto, se escribía con mayúscula inicial.

Esto era porque se refería a la red global específica que conecta computadoras en todo el mundo.

Sin embargo, con el tiempo, el término se ha lexicalizado y ha pasado a ser considerado un sustantivo común. En consecuencia, la RAE ahora acepta y recomienda su escritura en minúsculas, salvo cuando aparezca al inicio de una oración o en un título.

La RAE también aclara que, independientemente del género y la capitalización, la palabra "internet" no lleva artículo definido en otros contextos, tal como ocurre en inglés.

Por ejemplo, se diría "acceso a internet" y no "acceso al internet".

Fuente: ensedeciencia.com