La RAE puso fin a una gran duda: ¿la sopa y el helado se "toman" o se "comen"?

La Real Academia Española (RAE) puso fin a la duda más frecuente en redes sociales sobre este debate viral y cómo se debe expresar correctamente, ¿la sopa y el helado se "toman" o se "comen"?
La Real Academia Española develó una de las dudas más comunes entre la comunidad de habla hispana sin saber que sus redes sociales se volverían una auténtica sala de debate para definir si la sopa y el helado se toman o se comen.
La RAE aclaró la duda sobre si el helado y la sopa se "comen" o se "toman"
A través de su cuenta oficial de X (ex Twitter), donde cuenta con más de 2 millones de seguidores, la Real Academia Española hizo una publicación en la que terminó con la duda.
Aclaró que tanto “comer” como “tomar” sopa son “expresiones correcta de uso consolidado y difundido en las diversas áreas del español”.
Sin embargo, hizo una diferenciación con otro verbo: “beber”. Este solo puede aplicarse “en muy esporádicos casos, cuando se trata de sopas muy claras o caldosas”.
En otra posteo, la RAE planteó: “¿El helado se toma o se come?“. Acto seguido, señaló que ”el verbo que suele combinarse con ‘helado’ es ‘tomar’“.
Sin embargo, aclaró que “es igualmente válido" el uso de “comer”. En ese sentido, explicó que “la preferencia puede variar según las zonas, dado que en muchos países el verbo ‘tomar’ significa ‘beber’“, tal como ocurre en el ”español de América".
La RAE es clara en cuanto al uso de comer la sopa y es tan incluyente en el lenguaje que deja abierta la posibilidad de usar el verbo "tomar".
“'Comer' o 'tomar sopa' son expresiones correctas de uso consolidado y difundido en las diversas áreas del español. Con 'beber', solo en muy esporádicos usos, cuando se trata de sopas muy claras o caldosas", sentenció la RAE.
Fuente: mediotiempo.com