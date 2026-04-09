La RAE puso fin a una gran duda: ¿la sopa y el helado se "toman" o se "comen"?

Aclaró que tanto “comer” como “tomar” sopa son “expresiones correcta de uso consolidado y difundido en las diversas áreas del español”.

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Sin embargo, hizo una diferenciación con otro verbo: “beber”. Este solo puede aplicarse “en muy esporádicos casos, cuando se trata de sopas muy claras o caldosas”.

En otra posteo, la RAE planteó: “¿El helado se toma o se come?“. Acto seguido, señaló que ”el verbo que suele combinarse con ‘helado’ es ‘tomar’“.

Sin embargo, aclaró que “es igualmente válido" el uso de “comer”. En ese sentido, explicó que “la preferencia puede variar según las zonas, dado que en muchos países el verbo ‘tomar’ significa ‘beber’“, tal como ocurre en el ”español de América".

La RAE es clara en cuanto al uso de comer la sopa y es tan incluyente en el lenguaje que deja abierta la posibilidad de usar el verbo "tomar".

“'Comer' o 'tomar sopa' son expresiones correctas de uso consolidado y difundido en las diversas áreas del español. Con 'beber', solo en muy esporádicos usos, cuando se trata de sopas muy claras o caldosas", sentenció la RAE.

Fuente: mediotiempo.com