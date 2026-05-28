China apuesta por un país de América Latina para abrir una fábrica de vehículos con tecnología de punta: promete transformar el mercado regional

Un nuevo proyecto en Argentina marca un punto relevante. La automotriz china Omoda & Jaecoo, perteneciente al grupo Chery, avanzará con la instalación de una planta de ensamblaje en el país. La iniciativa no se limita a la comercialización de autos importados, sino a la producción local de vehículos, con la intención de abastecer el mercado interno y proyectarse hacia otros destinos de la región

En lugar de vender autos terminados desde Asia, la estrategia apunta a ensamblar y producir en destino, acercando la cadena de valor al consumidor final. Este tipo de plantas suelen operar bajo esquemas de ensamblaje local con piezas importadas (CKD), pero con el tiempo pueden incorporar proveedores regionales, ingeniería adaptada al mercado y mayor integración tecnológica. En este caso, el foco está en vehículos de nueva generación, con sistemas híbridos o eléctricos y un fuerte componente de conectividad digital.

_automotriz china Omoda & Jaecoo,

China apuesta por Argentina con una fábrica de autos inteligentes

El proyecto refleja una estrategia más amplia de China, consolidarse como actor estructural en la industria automotriz global. No se trata solo de volumen de ventas, sino de presencia productiva. Las fábricas funcionan como nodos tecnológicos donde se transfieren procesos de automatización, software vehicular y estándares de manufactura que hoy compiten directamente con los de marcas tradicionales de Europa, Japón y Estados Unidos.

La importancia de este movimiento de China se entiende en varios niveles