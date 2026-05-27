India se une a un país de América Latina con un pacto tecnológico histórico: el único con esta ventaja en toda la región

Chile se integró a la Global Innovation Alliance, convirtiéndose en el primer país de América Latina en formar parte de esta red global. La GIA articula alianzas con países y ciudades como Australia, Tokio, Emiratos Árabes Unidos y Alemania, conectando ecosistemas de innovación de distintas partes del mundo.

La iniciativa nace en el estado de Karnataka y tiene como epicentro a Bangalore, uno de los polos tecnológicos más importantes del planeta. No por nada es conocida como el “Silicon Valley de Asia”. Allí se concentra gran parte del desarrollo de software de la India y conviven sedes de gigantes globales como Google y Walmart, además de un ecosistema vibrante de startups y talento altamente especializado.

India y Chile

¿Cuál es el objetivo de este pacto entre India y América Latina?

El objetivo del acuerdo es abrir puentes concretos entre empresas de Chile y el ecosistema tecnológico de Bangalore, facilitando colaboración, inversión y transferencia de conocimiento. En otras palabras, conectar dos mundos que hasta ahora avanzaban en paralelo.

Según el presidente Gabriel Boric, este paso permitirá a Chile acceder a “uno de los mercados tecnológicos más avanzados y de mayor crecimiento del mundo”, mientras que para India representa una puerta directa hacia el ecosistema de innovación más dinámico de América Latina.