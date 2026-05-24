Tras recolectar 42 mil toneladas de sargazo, esta playa de América Latina sigue cubierta por una mancha marrón

Frente a esta situación, la Secretaría de Marina y el gobierno de Quintana Roo pusieron en marcha un operativo especial con 11 embarcaciones destinadas a contener el avance del alga antes de que alcance la orilla de esta playa. Además de los barcos sargaceros, también se desplegaron barreras flotantes, maquinaria pesada y brigadas de limpieza que trabajan diariamente sobre la arena en este sector en peligro de América Latina.

Playa del carmen (1)

El avance de esta alga por América Latina

Mientras continúan las tareas de limpieza, las imágenes de playas cubiertas por extensas capas marrones reflejan la magnitud de un fenómeno que ya dejó de ser excepcional. El sargazo sigue llegando diariamente y mantiene en alerta a uno de los destinos turísticos más reconocidos de América Latina.

La situación genera especial preocupación en destinos turísticos donde gran parte de la economía depende del movimiento de visitantes. En Playa del Carmen, hoteles, restaurantes y operadores turísticos siguen de cerca el avance del fenómeno debido a que las playas representan uno de los principales atractivos de la región.

Especialistas señalan que el incremento del sargazo en los últimos años estaría relacionado con factores ambientales como el aumento de la temperatura del océano debido al calentamiento global, cambios en las corrientes y el exceso de nutrientes presentes en el agua. Lo que antes aparecía de manera ocasional ahora se transformó en un problema recurrente para distintos países del Caribe.