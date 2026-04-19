"La profe" está mal: La RAE aclaró cuál es la correcta abreviatura de profesora

Por otra parte, se ha puesto mucho en debate sobre la abreviatura de diversas palabras, siendo la de "profesora" una de las más sonadas y confusas para muchos de nosotros, por lo que resolver la duda es el punto de hoy.

Muy pocas personas saben que escribir “la profe” para referirse a una profesora está mal. De hecho, es la forma más empleada como abreviatura, tanto formal como informal para referirse a una docente.

Seguramente, es la que usamos habitualmente sin reparar en que podemos estar cometiendo un error.

Para los que se preguntan cuál es la abreviatura correcta de profesora según la RAE hay que recurrir a la explicación oficial que se ofrece en el diccionario panhispánico de dudas. Allí queda resuelto el tema y se aclara por qué esta mal escribir “la profe”.

En la primera parte de la explicación, la RAE define qué es una abreviatura y dice que se trata de “la representación gráfica reducida de una palabra o grupo de palabras, obtenida por eliminación de algunas de las letras o sílabas de su escritura completa y que siempre se cierra con un punto (en algunos casos excepcionales, en lugar de un punto aparece una barra: c/ por calle)”.

rae2

Para dilucidar cuál es la abreviatura correcta de profesora, la RAE explica el criterio que se aplica en el caso de las palabras femeninas, como ésta en cuestión. “Cuando la palabra abreviada tiene variación de género, este puede mostrarse también en la abreviatura. Si la abreviatura del masculino termina en o, el femenino se forma sustituyendo esta vocal por una a: Lcdo., Lcda. (licenciado, licenciada); si el masculino termina en consonante, se le añade una a, volada o no; no obstante, hay abreviaturas que sirven tanto para el masculino como para el femenino: Lic. (licenciado o licenciada), izq. (izquierdo o izquierda)”.

En el caso puntual de profesora, que es el femenino de una palabra terminada en consonante, se señala expresamente lo siguiente: “las abreviaturas obtenidas por truncamiento forman el femenino añadiendo una a volada, que puede aparecer subrayada o sin subrayar en función de la fuente utilizada: Dir. para director y Dir.ª, Dir.a para directora; no obstante, en muchos países de América es frecuente que el femenino de estas abreviaturas se escriba con a no volada: Profa, en lugar de Profª, Profa, para profesora. Aunque son válidas ambas formas, se recomiendan las que llevan la a volada”.

Esto implica que para cumplir con lo dispuesto por la RAE debemos utilizar como abreviatura de profesora la palabra Prof.ª, por más extraño que nos resulte.

Fuente: tn.com.ar