Qué tipo de therian sos, según tu fecha de nacimiento

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Fuerza tranquila, conexión con la tierra y necesidad de estabilidad, el oso refleja el espíritu de Tauro: firme, protector y amante de la seguridad emocional y material.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Símbolo de inteligencia y cambio, el cuervo encarna la mente inquieta de Géminis. Es el therian de quienes observan, comunican y se adaptan con rapidez.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Emoción, empatía y cuidado del grupo. El delfín refleja la sensibilidad canceriana y su capacidad de crear lazos profundos y protectores.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Este signo se caracteriza con el therian león por su presencia, orgullo y corazón fuerte. No solo representa poder, sino también lealtad y calidez, rasgos centrales del signo de Leo.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El ciervo simboliza delicadeza, atención y conciencia del entorno. Virgo se identifica con esta energía silenciosa pero perceptiva.

therian Un therian es una persona que siente una conexión profunda, emocional o espiritual con un animal específico.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Belleza, equilibrio y vínculos. El cisne refleja la búsqueda de armonía de Libra y su forma elegante de relacionarse con los demás.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Transformación, misterio y poder interno. La serpiente es el therian escorpiano por excelencia: renacer constante y profundidad emocional.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Libertad, movimiento y exploración. El caballo representa el espíritu viajero y optimista de Sagitario, siempre en búsqueda de nuevos horizontes.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Disciplina, resistencia y superación. Este therian cabra simboliza la capacidad capricorniana de avanzar incluso en terrenos difíciles.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Visión amplia, independencia y originalidad. El águila reflejado en este signo muestra la mente libre de Acuario y su necesidad de ver más allá.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Sensibilidad, intuición y conexión espiritual. El lobo marino encarna la fluidez emocional y el mundo interno profundo de Piscis.