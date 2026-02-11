Esto se va a descontrolar: a los therians perros y gatos se suma una serpiente

El fenómeno therians sigue sorprendiendo. En las últimas horas se viralizó en las redes sociales el video de un therian serpiente circulando por las calles de Japón, mientras imitaba el serpenteo del reptil, ante la sorpresa y estupor de los peatones que pasaban por ahí.
El video de la serpiente therian que revolucionó las redes sociales
El video muestra al joven desplazándose por las veredas y cruces peatonales del país asiático con sus brazos y reptando como una serpiente. El contenido fue publicado en TikTok, pero rápidamente migró a otras plataformas digitales como X e Instagram, donde acumuló miles de reproducciones y comentarios en pocas horas, con diversas reacciones de los usuarios, aunque en la gran mayoría cuestionaban al therian.
Entre los mayores reacciones en X se destacaron mensajes como: “Esto no puede ser legal”, “¿Qué es Pokémon Go esto?”, “¡Estamos vivos de pedo!”, “Esto pasa gracias a las campañas anti bullying”, entre otros.
Qué son los therians y por qué es tendencia
El fenómeno therian existe desde los años '90, cuando comenzaron a formarse comunidades online de personas que se identifican con animales. A diferencia de los “furries”, que suelen usar disfraces con fines recreativos o artísticos, ellos aseguran que su vínculo es identitario y no una simple elección estética. Pero no renuncian a su humanidad.
En los últimos años, la visibilidad creció gracias a las redes , donde varios usuarios compartieron sus experiencias, encuentros y formas de expresión. Algunos especialistas señalan que no hay evidencia de que esta identificación implique necesariamente un trastorno, sino que se trata de una forma alternativa de identidad, incluso una etapa adolescente en la búsqueda y formación de la propia personalidad.
Juntada therian en Mendoza
La cuenta de TikTok anita.tunenafavorita convocó a una juntada therian en Mendoza. Será el viernes 20 de febrero a las 16.30 en Plaza Independencia. A pesar de ser una cuenta con 120 seguidores, las reacciones a la publicación son sorprendentes: muchísima gente guardó y compartió el anuncio de la juntada, por lo que se espera que acudan muchos integrantes de la comunidad y también unos cuantos curiosos.