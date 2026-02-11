Esto se va a descontrolar: a los therians perros y gatos se suma una serpiente

Qué son los therians y por qué es tendencia

El fenómeno therian existe desde los años '90, cuando comenzaron a formarse comunidades online de personas que se identifican con animales. A diferencia de los “furries”, que suelen usar disfraces con fines recreativos o artísticos, ellos aseguran que su vínculo es identitario y no una simple elección estética. Pero no renuncian a su humanidad.

En los últimos años, la visibilidad creció gracias a las redes , donde varios usuarios compartieron sus experiencias, encuentros y formas de expresión. Algunos especialistas señalan que no hay evidencia de que esta identificación implique necesariamente un trastorno, sino que se trata de una forma alternativa de identidad, incluso una etapa adolescente en la búsqueda y formación de la propia personalidad.

Juntada therian en Mendoza

La cuenta de TikTok anita.tunenafavorita convocó a una juntada therian en Mendoza. Será el viernes 20 de febrero a las 16.30 en Plaza Independencia. A pesar de ser una cuenta con 120 seguidores, las reacciones a la publicación son sorprendentes: muchísima gente guardó y compartió el anuncio de la juntada, por lo que se espera que acudan muchos integrantes de la comunidad y también unos cuantos curiosos.