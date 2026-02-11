No es broma: una mujer denunció que jóvenes Therians atacaron y mordieron a su hija

"Ella andaba asustada, me pedía que la llevara al colegio y yo no entendía por qué. Ahora caigo", confesó la madre, quien explicó que su hija guardó silencio por temor hasta que vio noticias sobre esta nueva tribu urbana.

No obstante, la mujer no ha radicado ninguna denuncia por el hecho, explicó en su conversación con el medio de comunicación.

Therians

¿Qué son los Therians? La tendencia que preocupa a los padres

El término Therian (o teriantropía) define a personas que experimentan una conexión profunda e involuntaria con un animal no humano. A diferencia de un simple disfraz, ellos aseguran que su identidad interior es la de un animal (denominado teriotipo), siendo los lobos, perros y zorros los más frecuentes.

Entre los Therians hay tres tipos de comportamiento que se imponen:

Shifts (Cambios): Momentos donde la percepción humana disminuye y prevalecen los instintos animales.

Momentos donde la percepción humana disminuye y prevalecen los instintos animales. Phantom Limbs: La sensación física de tener extremidades animales, como colas o garras, a pesar de estar en un cuerpo humano.

La sensación física de tener extremidades animales, como colas o garras, a pesar de estar en un cuerpo humano. Comportamiento animal: Adoptan conductas como caminar en cuatro patas, gruñir o, como en el caso de Jesús María, olfatear a desconocidos.