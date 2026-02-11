No es broma: una mujer denunció que jóvenes Therians atacaron y mordieron a su hija

Un insólito y violento episodio sucedió en Córdoba, más precisamente en la ciudad de Jesús María. Una madre denunció públicamente que su hija de 14 años fue abordada y mordida en el tobillo por un grupo de jóvenes que se identifican como therians, una tendencia creciente de personas que se perciben como animales.
Los detalles del ataque de los Therians
El hecho ocurrió en las inmediaciones del colegio Domingo Faustino Sarmiento. Según el relato de la madre en la radio Somos el Norte, la menor fue interceptada por un grupo de entre tres y cuatro personas que portaban máscaras de lobos y perros.
Lo que comenzó como una situación extraña terminó en una agresión física. Al principio, los "therians" olfatearon y corrieron a la joven, que pensó que todo era una broma hasta que uno de ellos le mordió el tobillo.
"Ella andaba asustada, me pedía que la llevara al colegio y yo no entendía por qué. Ahora caigo", confesó la madre, quien explicó que su hija guardó silencio por temor hasta que vio noticias sobre esta nueva tribu urbana.
No obstante, la mujer no ha radicado ninguna denuncia por el hecho, explicó en su conversación con el medio de comunicación.
¿Qué son los Therians? La tendencia que preocupa a los padres
El término Therian (o teriantropía) define a personas que experimentan una conexión profunda e involuntaria con un animal no humano. A diferencia de un simple disfraz, ellos aseguran que su identidad interior es la de un animal (denominado teriotipo), siendo los lobos, perros y zorros los más frecuentes.
Entre los Therians hay tres tipos de comportamiento que se imponen:
- Shifts (Cambios): Momentos donde la percepción humana disminuye y prevalecen los instintos animales.
- Phantom Limbs: La sensación física de tener extremidades animales, como colas o garras, a pesar de estar en un cuerpo humano.
- Comportamiento animal: Adoptan conductas como caminar en cuatro patas, gruñir o, como en el caso de Jesús María, olfatear a desconocidos.